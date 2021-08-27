https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,16 yükselişle 1.450,87 puandan başladı.
27 Ağustos 2021 09:58
+Aa- Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,35 puan ve yüzde 0,16 artarak 1.450,87 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,35 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,33 değer kaybıyla 1.448,52 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün saat 17.00'de Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi, küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelirler ve harcamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor
27 Ağustos 2021 11:19		 'Yapay zeka projelerinde gıdanın payı artmalı'
27 Ağustos 2021 10:29
Güne başlarken döviz fiyatları
27 Ağustos 2021 09:35		 Yedi emin taksiyle doldu
27 Ağustos 2021 09:13
Türkiye hızlı tren ağlarıyla örülüyor: 4 Eylül'de açılıyor
27 Ağustos 2021 07:48		 SunExpress'ten iç hat uçuşlarında aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu
27 Ağustos 2021 06:50
Doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde borç taksitlerine yapılandırma
27 Ağustos 2021 02:53		 Yediemin otoparkları taksilerle doldu
26 Ağustos 2021 19:22
Öğrenci Kenti'nde, kiralık ev fiyatları yüzde 40 arttı
26 Ağustos 2021 18:50		 Borsa günü düşüşle tamamladı
26 Ağustos 2021 18:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Bilecik'te aydınlatma direğine çarpan forklift devrildi: 1 ölü11:23 - 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi11:22 - MEB'in Ar-Ge merkezi, tarım ve otomotiv liseleri 'akıllı tarım robotu' geliştirdi11:21 - Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi11:19 - Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor11:04 - O ilde, koronavirüs yoğun bakım hastası yüzde bin 50 arttı
11:04 - 'Sigara isteme' tartışmasında kan aktı, 16 yaşındaki şüpheli gözaltında11:00 - Sağlık Bakanı Koca, aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı10:59 - MEB'den okul pansiyonlarında salgın hastalıklarla mücadele eğitimi10:58 - Eski sevgilisiyle arkadaş olan şahsı öldürdü10:46 - Yatma şeklindeki hata bazı hastalıklara zemin hazırlıyor10:45 - Ankara'da KOM ekiplerinin denetimlerinde 5 kişi gözaltına alındı
10:42 - 272 TL'lik yemek ücreti müdür yardımcısını yaktı!10:29 - 'Yapay zeka projelerinde gıdanın payı artmalı'10:25 - Mehmet Ceyhan'dan her şeyi tersine çevirecek açıklama10:17 - 'Önceliğimiz vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesidir'10:17 - 600 bin TL'ye makam aracı alan başkan... Şahin alacak halimiz yok ya
10:02 - DGS tercih kılavuzu yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
600 bin TL'ye makam aracı alan başkan... Şahin alacak halimiz yok ya
Konya - Aksaray yolunda katliam gibi kaza: 6 kişi öldü,
Kovid'den ölen doktor, 'hastalık yok, aşı emperyalist oyun' demiş
Mehmet Ceyhan'dan her şeyi tersine çevirecek açıklama
Sözleşmelilere kadroda ilk toplantı tarihi belli oldu!
Parayı veren alıyor! Test yapmadan 'negatif' raporu
Ücretli öğretim görevlisi istihdamında usul ve esas yok!
Ülke geneline kavurucu sıcaklar geliyor - Haritalı
272 TL'lik yemek ücreti müdür yardımcısını yaktı!
Bu hastanede ameliyata konsey karar veriyor. %48'i reddedildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sezen Aksu 1
iletiler bölümünde ki vurdum duymazlık 3
beğenilme hırsı 1
her gün onbin adım 4
aptal numarası yapmak 1
portakallı ördek 1
6 km yürüyüş 1
Hangi çizgi film karakterisin 2
kanadaya yerleşen izmirli 5
deliysek de aptal değiliz 1
SON İLANLAR
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 39 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam