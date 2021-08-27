MEB'den okul pansiyonlarında salgın hastalıklarla mücadele eğitimi
|27 Ağustos 2021 10:59
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) Daire Başkanlığınca okul pansiyonlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, kontrol önlemlerinin uygulanması ve salgın hastalıklarla mücadele kapsamında eğitim programı düzenlenecek. Başta il İSGB koordinatörleri olmak üzere, okul sağlığı sorumluları ve okul hemşirelerine yönelik eğitim programı ile Kovid-19 risklerine karşı farkındalık oluşturmak ve katılımcıların rehberlik niteliklerine katkıda bulunmak hedefleniyor.
2021-2022 Eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde, okullardaki hijyen şartlarının devamlılığının sağlanması, başta Kovid-19 olmak üzere tüm enfeksiyonlarla ilgili risklerin yönetilmesi amacıyla Bakanlık kılavuz ve rehberlerine uygun olarak düzenlenen eğitim programı, toplam 8 saat sürecek.
31 Ağustos'ta yapılacak "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ile ilgili eğitim programı, çevrim içi düzenlenecek. İki grup halinde verilecek eğitimlere, 481 hemşire, 70 okul sağlığı sorumlusu ve 11 İSGB koordinatörü olmak üzere toplam 562 kişi katılacak. Katılımcılar aldıkları eğitim sonucunda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine konuya ilişkin rehberlik hizmeti verecek.
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