'Önceliğimiz vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesidir'
|27 Ağustos 2021 10:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
-Bosna Hersek çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir ülkesidir. Ziyaretimizde iş birliğimizi daha da ilerletebilmek için birlikte atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatını bulacağız. Dost ve müttefik Karadağ'a ilk resmi ziyaretimi gerçekleştirecek olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.
-Dün Kabil'de gerçekleştirilen felaketi, kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz. Felaketi DEAŞ üstlendi. DEAŞ'ın böyle bir süreçte bu adımı atması bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor.
Afganistan'da tahliye süreci nasıl gidiyor?
Öncelikle dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz. 72 kişinin şu ana kadar belirnene insanın öldüğü bize gelen bilgilerde... Taliban'dan da ölenler söz konusu. DEAŞ üstlendi, DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması da bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor. Afgan halkına milletçe geçmiş olsun diyoruz. Bu menfur saldırıda Afganistan'da güvenliğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Önceliğimiz vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesidir, yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor.
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