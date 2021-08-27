https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yapay zeka projelerinde gıdanın payı artmalı'

"2050 yılına kadar gıda talebinin en az yüzde 50 artması bekleniyor. Öte yandan iklim değişikliği ve toprak kalitesindeki azalma bu arzın ancak ileri teknoloji ile mümkün olabileceğini gösteriyor"
27 Ağustos 2021 10:29
+Aa- Yazdır
'Yapay zeka projelerinde gıdanın payı artmalı'

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, yapay zeka konusunda en önemli sektörün tarım ve gıda olacağını belirterek, "Bu konulara özel bir önem verilmesi gerekiyor. Yapay zeka projelerinde gıdanın payı artmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İSTİB açıklamasında görüşlerine yer verilen Kopuz, Türkiye'nin 5 yıllık dönemdeki yapay zeka çalışmalarına yön verecek ilk "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi"ne ilişkin değerlendirmesinde, gıdanın önümüzdeki 30 yılda en önemli stratejik ürün haline geleceğini belirterek, "2050 yılına kadar gıda talebinin en az yüzde 50 artması bekleniyor. Öte yandan iklim değişikliği ve toprak kalitesindeki azalma bu arzın ancak ileri teknoloji ile mümkün olabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nde, yapay zeka kaynaklı küresel ekonomi büyümesinde en büyük payın yüzde 15 ile tüketim ürünleri, konaklama ve gıda hizmetleri alanında olmasının beklendiğini aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

"Aynı belgede sektörlerde yapay zekanın benimsenmesinden kaynaklı iş gücü artışının yüzde 41 ile paketli gıdalarda olacağı belirtiliyor. Bu oran diğer tüm sektörlerden fazla. Bunlar çok çarpıcı ve gıdanın gelecekteki önemini net olarak gösteren veriler. Ancak yine aynı belgeden öğreniyoruz ki 2007 ile 2020 yılları arasında yapay zeka alanında TÜBİTAK tarafından özel sektöre sağlanan destekler içinde tarım ve gıdanın payı yüzde 2 ile sınırlı kalmış.

Desteklenen 1.290 yapay zeka projesinin 25 tanesi gıda, tarım ve hayvancılık sektöründen. Bu durum küresel beklentilerin tam tersi ve ancak gıda konusuna özel önem verilerek aşılabilir. Bu nedenle yapay zekanın ve yüksek teknolojinin gıda alanında kullanımı için daha fazla proje geliştirilmesini sağlayacak çözümler üretilmeli. Bunun da en kolay yolu, konuya dikkat çekmek ve gerekirse ek destekler sağlamaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor
27 Ağustos 2021 11:19		 Borsa güne yükselişle başladı
27 Ağustos 2021 09:58
Güne başlarken döviz fiyatları
27 Ağustos 2021 09:35		 Yedi emin taksiyle doldu
27 Ağustos 2021 09:13
Türkiye hızlı tren ağlarıyla örülüyor: 4 Eylül'de açılıyor
27 Ağustos 2021 07:48		 SunExpress'ten iç hat uçuşlarında aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu
27 Ağustos 2021 06:50
Doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde borç taksitlerine yapılandırma
27 Ağustos 2021 02:53		 Yediemin otoparkları taksilerle doldu
26 Ağustos 2021 19:22
Öğrenci Kenti'nde, kiralık ev fiyatları yüzde 40 arttı
26 Ağustos 2021 18:50		 Borsa günü düşüşle tamamladı
26 Ağustos 2021 18:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Bilecik'te aydınlatma direğine çarpan forklift devrildi: 1 ölü11:23 - 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi11:22 - MEB'in Ar-Ge merkezi, tarım ve otomotiv liseleri 'akıllı tarım robotu' geliştirdi11:21 - Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi11:19 - Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor11:04 - O ilde, koronavirüs yoğun bakım hastası yüzde bin 50 arttı
11:04 - 'Sigara isteme' tartışmasında kan aktı, 16 yaşındaki şüpheli gözaltında11:00 - Sağlık Bakanı Koca, aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı10:59 - MEB'den okul pansiyonlarında salgın hastalıklarla mücadele eğitimi10:58 - Eski sevgilisiyle arkadaş olan şahsı öldürdü10:46 - Yatma şeklindeki hata bazı hastalıklara zemin hazırlıyor10:45 - Ankara'da KOM ekiplerinin denetimlerinde 5 kişi gözaltına alındı
10:42 - 272 TL'lik yemek ücreti müdür yardımcısını yaktı!10:29 - 'Yapay zeka projelerinde gıdanın payı artmalı'10:25 - Mehmet Ceyhan'dan her şeyi tersine çevirecek açıklama10:17 - 'Önceliğimiz vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesidir'10:17 - 600 bin TL'ye makam aracı alan başkan... Şahin alacak halimiz yok ya
10:02 - DGS tercih kılavuzu yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
600 bin TL'ye makam aracı alan başkan... Şahin alacak halimiz yok ya
Konya - Aksaray yolunda katliam gibi kaza: 6 kişi öldü,
Kovid'den ölen doktor, 'hastalık yok, aşı emperyalist oyun' demiş
Mehmet Ceyhan'dan her şeyi tersine çevirecek açıklama
Sözleşmelilere kadroda ilk toplantı tarihi belli oldu!
Parayı veren alıyor! Test yapmadan 'negatif' raporu
Ücretli öğretim görevlisi istihdamında usul ve esas yok!
272 TL'lik yemek ücreti müdür yardımcısını yaktı!
Ülke geneline kavurucu sıcaklar geliyor - Haritalı
Memurların 5434 veya 5510 sayılı kanunlara tabi olmasını belirleyen kritik dönemler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deodorant 1
evde kış hazırlığı 3
aptal numarası yapmak 1
kendinle barışık olmak 3
xbox 1
saç dökülmesi 1
Konuşacak bir şeyin kalmaması 3
Sözlük yazarlarından beklentiler 1
ben de senden korkuyorum 1
deliysek de aptal değiliz 1
SON İLANLAR
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 39 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam