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Ankara'da KOM ekiplerinin denetimlerinde 5 kişi gözaltına alındı

Polis ekiplerince 5 iş yerinde 80 bin 600 boş ve 92 bin doldurulmuş makaron, 19 kilo kıyılmış tütün ile uyuşturucu kullanımı için tasarlanmış aparatlar ve 21 esrar öğütücü düzenek ele geçirildi- Şüphelilerden 2'si hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak"tan işlem yapılacağı öğrenildi
27 Ağustos 2021 10:45
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Ankara'da KOM ekiplerinin denetimlerinde 5 kişi gözaltına alındı

Ankara'da kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele amacıyla yapılan denetimlerde 5 kişi gözaltına alındı.

İl genelinde tütün kaçakçılığıyla mücadelesini aralıksız sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, saha çalışmalarının ardından tütün ve tütün mamullerinin satıldığı 21 iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerce, 5 iş yerinde 80 bin 600 boş ve 92 bin doldurulmuş makaron, 19 kilo kıyılmış tütün ile uyuşturucu kullanımı için tasarlanmış 82 "bong", 65 küre ve 21 esrar öğütücü düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden S.M. ve O.Ö. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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