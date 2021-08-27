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Yatma şeklindeki hata bazı hastalıklara zemin hazırlıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Sena Tolu:- "Yüzüstü yatmak omurgayı olumsuz etkiliyor. Bu pozisyonda uyumak boyun, sırt ve bel etrafındaki bağların ve kasların gerilmesine, boyun ve bel kıvrımında artışa neden olur. Ayrıca omurgadan sinirlere gereksiz baskı oluşturarak fıtığın oluşmasına neden olabilir"- "Sol taraf üzerinde yan yatarak bacakların karına doğru çekildiği cenin pozisyonunda yatmak vücuttan kalbe kanın daha kolay dönüşünü sağladığı için en sağlıklı olarak kabul edilen yatış pozisyonudur. Omurga sağlığı için de yan yatış pozisyonu omurlar arası disklere binen yükü azaltır"
27 Ağustos 2021 10:46
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Yatma şeklindeki hata bazı hastalıklara zemin hazırlıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Sena Tolu, "Yüzüstü yatmak omurgayı olumsuz etkiliyor. Bu pozisyonda uyumak boyun, sırt ve bel etrafındaki bağların ve kasların gerilmesine, boyun ve bel kıvrımında artışa neden olur. Ayrıca omurgadan sinirlere gereksiz baskı oluşturarak fıtığın oluşmasına neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Sena Tolu yaptığı açıklamada, kaliteli ve sağlıklı bir uyku için önerilen yatış pozisyonlarının kişiye ve hastalıklara özel olması gerektiğini belirtti.

Kalp ve omurga sağlığı için en ideal uyku pozisyonunun yan yatış olduğunu ifade eden Tolu, "Sol taraf üzerinde yan yatarak bacakların karına doğru çekildiği cenin pozisyonunda yatmak vücuttan kalbe kanın daha kolay dönüşünü sağladığı için en sağlıklı olarak kabul edilen yatış pozisyonudur. Omurga sağlığı için de yan yatış pozisyonu omurlar arası disklere binen yükü azaltır. Ayrıca yüksek tansiyon, reflü, uyku apne sendromu ve gebelerde de sol taraf üzerine yan yatış öneriliyor. Cenin pozisyonunda hafif bacaklar karına doğru çekilip yan yatarken bacaklar arasına yastık konulmasında da yarar vardır. Kalp hastalarının ise sağ yan pozisyonda yatmaları önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzüstü yatmanın omurgayı olumsuz etkilediğini anlatan Tolu, şunları kaydetti:

"Bu pozisyonda uyumak boyun, sırt ve bel etrafındaki bağların ve kasların gerilmesine, boyun ve bel kıvrımında artışa neden olur. Ayrıca omurgadan sinirlere gereksiz baskı oluşturarak fıtığın oluşmasına neden olabilir. Boyun ve bel fıtığının yol açtığı sinir baskısı da kollarda ve bacaklarda şiddetli ağrı ve uyuşmaya sebep olarak uyku kalitesini bozabilmektedir. Yüzüstü yatışta, uyku sırasında yastık altında kolların omuz üstü pozisyonda uzun süre tutulması, omuz ekleminde tendon sıkışmasını kolaylaştırarak omuzda ağrı ve hareket kısıtlılığının gelişmesine neden olur. Bu nedenle boyun fıtığı ya da kireçlenmesi, el bileğinde sinir sıkışması ve omuz eklemi problemi olanların yüzüstü pozisyonda yatması sakıncalıdır. Bel omurlarında kireçlenme, belde kayma ve kanal daralması olan hastaların da yüzüstü yatma ile bel ve bacaklara yayılan ağrıları artacağında yüzüstü yatmaları önermiyoruz."

Uyku apnesi ya da horlama şikayeti olan obez hastaların ise sırtüstü yatmasının ani solunum durmasına neden olabileceğini anlatan Tolu, bunun yanı sıra sarkan yumuşak damağın da nefes yolunu tıkayarak solunumun durmasına ve uykunun kalitesinin düşmesine sebep olacağını aktardı.

Tolu, sırtüstü yatmanın boyun ve bel ağrılarını azalttığını bildirerek, "Şiddetli bel ağrısı, kas spazmı ve omurga kireçlenmesi durumlarında sırtüstü yatıp dizlerin ve bel kavislerinin ufak bir yastıkla desteklenmesi bel ağrısının hafiflemesini sağlayarak, iyileşmeye destek olur. Diğer yandan devamlı sırtüstü pozisyonda yatmak arka bacak kaslarında kısalmaya neden olarak ilerleyen dönemlerde bel ağrısına neden olabilir. Özellikle reflü, astım ve kalp yetmezliği olan hastalar yüksek bir yastıkla sırtüstü yatmalıdır." tavsiyelerinde bulundu.

- "İdeal yatak, orta sertlikte olur"

Yatış pozisyonu kadar doğru yatak seçiminin de uyku kalitesini etkilediğine dikkati çeken Doç. Dr. Tolu, çok sert ve çok yumuşak yatakta uyumanın uygun olmadığını, idealin orta sertlikte omurganın düz durması için destek sağlayabilecek yatakların olduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Tolu, "Doğru yatak, yastık seçimi yapmanıza ve doğru uyku pozisyonunda uyumanıza rağmen ağrılarınız nedeni ile uykuya dalmakta zorlanıyorsanız, gece ağrılarınız nedeni ile uyanıyorsanız ve sabah eklemlerinizde tutukluk ve şişlik hissi ile uyanıyorsanız mutlaka bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimine başvurmalısınız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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