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Bakan Soylu, selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemede bulundu.
27 Ağustos 2021 13:02
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Bakan Soylu, selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerini sürdüren Soylu, Bozkurt ilçesinde çalışmaların devam ettiği dükkanları ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, temizlik çalışmalarında görev alan personelle de bir süre görüştü.

Bakan Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek, son çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
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