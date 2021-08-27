Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi

- Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, grip vakalarının özellikle ağustosun 15'inden sonra görülmeye başladığını belirterek, "Bunun en büyük sebebini bireysel hijyen kurallarına uymadaki gevşemeye yorumluyorum. Maske takmada uygulanabilirlik anlamında bu yaz istikrarı muhafaza edemedik." dedi.

Oğuztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustosta yoğun bir şekilde görüldüğü ifade edilen, belirtileri sebebiyle de Kovid-19 ile benzeşen grip vakalarının durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Delta varyantının Kovid-19'un bilinen belirtilerinden farklılıklar gösterebildiğine işaret eden Oğuztürk, "Delta varyantında '3B' dediğimiz baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı şikayetleri ile ciddi anlamda karşı karşıya kalıyoruz. Bu belirtiler, grip hastalığında da karşımıza çıkıyor. Fakat şunu net olarak ifade etmek gerekiyor; Kovid-19 hastalığına Delta varyantı nedeniyle yakalanmış kişilerde, bu şikayetler gribe göre bir miktar daha ağır seyrediyor." ifadesini kullandı.

- "Grip vakalarının görülmesinin en büyük sebebi, kurallara uymadaki gevşeme"

"Grip vakaları özellikle ağustosun 15'inden sonraki süreçte görülmeye başladı. Kovid-19 negatif çıkıyor ama şikayetleri var" diyen Oğuztürk, baş, boğaz ağrısı ve burun akıntısı belirtilerini ağır yaşayanlara olası bulaştırıcılığın önüne geçmek ve tedavilerine hızlı başlanması açısından PCR testi yaptırmalarını önerdi.

Prof. Dr. Oğuztürk, geçen yaz grip gibi hastalıkların daha az görüldüğüne işaret ederek, "Ağustos ayında grip vakalarının görülmesinin en büyük sebebini bireysel hijyen kurallarına uymadaki gevşemeye yorumluyorum. Maske takmada uygulanabilirlik anlamında bu yaz istikrarı muhafaza edemedik." diye konuştu.

- "Bireysel hijyen kuralları virüslere karşı bariyer oluşturuyor"

Sosyal hareketliliğin artması, mesafe kurallarına uymama ve maske takma konusundaki istikrarın bozulmasının virüslere fırsat verdiğini, bu süreçte solunum yoluyla bulaşan, koronavirüs ailesinden grip ve benzeri diğer hastalıkların da aktive olduğunu anlatan Oğuztürk, şunları kaydetti:

"Bireysel hijyen kurallarına uyma, hem Kovid-19 hem de diğer virüslerin aktive olmasına karşı bir bariyer oluşturuyor. Bu anlamda kapalı alanlarda olmazsa olmaz şekilde maske takmaya devam etmemiz gerekiyor. Açık alanlarda ise yaz mevsiminin avantajı, virüsün buralarda hastalık oluşturma etkisinin daha az olması nedeniyle yakın mesafe dışında maske takmaya şu an itibariyle çok ihtiyaç yok."

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Oğuztürk, Delta varyantının daha hızlı bulaşması sebebiyle mesafe kuralına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.