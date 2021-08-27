https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk:- "Grip vakaları özellikle ağustosun 15'inden sonraki süreçte görülmeye başlandı"- "Ağustos ayında grip vakalarının görülmesinin en büyük sebebini bireysel hijyen kurallarına uymadaki gevşemeye yorumluyorum. Maske takmada uygulanabilirlik anlamında bu yaz istikrarı muhafaza edemedik"-
27 Ağustos 2021 11:21
+Aa- Yazdır
Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi

- Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, grip vakalarının özellikle ağustosun 15'inden sonra görülmeye başladığını belirterek, "Bunun en büyük sebebini bireysel hijyen kurallarına uymadaki gevşemeye yorumluyorum. Maske takmada uygulanabilirlik anlamında bu yaz istikrarı muhafaza edemedik." dedi.

Oğuztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustosta yoğun bir şekilde görüldüğü ifade edilen, belirtileri sebebiyle de Kovid-19 ile benzeşen grip vakalarının durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Delta varyantının Kovid-19'un bilinen belirtilerinden farklılıklar gösterebildiğine işaret eden Oğuztürk, "Delta varyantında '3B' dediğimiz baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı şikayetleri ile ciddi anlamda karşı karşıya kalıyoruz. Bu belirtiler, grip hastalığında da karşımıza çıkıyor. Fakat şunu net olarak ifade etmek gerekiyor; Kovid-19 hastalığına Delta varyantı nedeniyle yakalanmış kişilerde, bu şikayetler gribe göre bir miktar daha ağır seyrediyor." ifadesini kullandı.

- "Grip vakalarının görülmesinin en büyük sebebi, kurallara uymadaki gevşeme"

"Grip vakaları özellikle ağustosun 15'inden sonraki süreçte görülmeye başladı. Kovid-19 negatif çıkıyor ama şikayetleri var" diyen Oğuztürk, baş, boğaz ağrısı ve burun akıntısı belirtilerini ağır yaşayanlara olası bulaştırıcılığın önüne geçmek ve tedavilerine hızlı başlanması açısından PCR testi yaptırmalarını önerdi.

Prof. Dr. Oğuztürk, geçen yaz grip gibi hastalıkların daha az görüldüğüne işaret ederek, "Ağustos ayında grip vakalarının görülmesinin en büyük sebebini bireysel hijyen kurallarına uymadaki gevşemeye yorumluyorum. Maske takmada uygulanabilirlik anlamında bu yaz istikrarı muhafaza edemedik." diye konuştu.

- "Bireysel hijyen kuralları virüslere karşı bariyer oluşturuyor"

Sosyal hareketliliğin artması, mesafe kurallarına uymama ve maske takma konusundaki istikrarın bozulmasının virüslere fırsat verdiğini, bu süreçte solunum yoluyla bulaşan, koronavirüs ailesinden grip ve benzeri diğer hastalıkların da aktive olduğunu anlatan Oğuztürk, şunları kaydetti:

"Bireysel hijyen kurallarına uyma, hem Kovid-19 hem de diğer virüslerin aktive olmasına karşı bir bariyer oluşturuyor. Bu anlamda kapalı alanlarda olmazsa olmaz şekilde maske takmaya devam etmemiz gerekiyor. Açık alanlarda ise yaz mevsiminin avantajı, virüsün buralarda hastalık oluşturma etkisinin daha az olması nedeniyle yakın mesafe dışında maske takmaya şu an itibariyle çok ihtiyaç yok."

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Oğuztürk, Delta varyantının daha hızlı bulaşması sebebiyle mesafe kuralına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
O ilde, koronavirüs yoğun bakım hastası yüzde bin 50 arttı
27 Ağustos 2021 11:04		 Sağlık Bakanı Koca, aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı
27 Ağustos 2021 11:00
Yatma şeklindeki hata bazı hastalıklara zemin hazırlıyor
27 Ağustos 2021 10:46		 Mehmet Ceyhan'dan her şeyi tersine çevirecek açıklama
27 Ağustos 2021 10:25
Bu hastanede ameliyata konsey karar veriyor. %48'i reddedildi
27 Ağustos 2021 09:30		 Hacamat ve sülük tedavisi gören kadın soluğu hastanede aldı
27 Ağustos 2021 09:28
Öldürdüğü kocasından hamile kalmış
27 Ağustos 2021 09:15		 Kovid'den ölen doktor, 'hastalık yok, aşı emperyalist oyun' demiş
27 Ağustos 2021 09:15
Belediyeler hayvansever lobisinden korkuyor!
27 Ağustos 2021 08:22		 Tahliye edilen Türkiye vatandaşları: Bütün sermayemizi Afganistan'da bıraktık
27 Ağustos 2021 08:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Bilecik'te aydınlatma direğine çarpan forklift devrildi: 1 ölü11:23 - 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi11:22 - MEB'in Ar-Ge merkezi, tarım ve otomotiv liseleri 'akıllı tarım robotu' geliştirdi11:21 - Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi11:19 - Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor11:04 - O ilde, koronavirüs yoğun bakım hastası yüzde bin 50 arttı
11:04 - 'Sigara isteme' tartışmasında kan aktı, 16 yaşındaki şüpheli gözaltında11:00 - Sağlık Bakanı Koca, aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı10:59 - MEB'den okul pansiyonlarında salgın hastalıklarla mücadele eğitimi10:58 - Eski sevgilisiyle arkadaş olan şahsı öldürdü10:46 - Yatma şeklindeki hata bazı hastalıklara zemin hazırlıyor10:45 - Ankara'da KOM ekiplerinin denetimlerinde 5 kişi gözaltına alındı
10:42 - 272 TL'lik yemek ücreti müdür yardımcısını yaktı!10:29 - 'Yapay zeka projelerinde gıdanın payı artmalı'10:25 - Mehmet Ceyhan'dan her şeyi tersine çevirecek açıklama10:17 - 'Önceliğimiz vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesidir'10:17 - 600 bin TL'ye makam aracı alan başkan... Şahin alacak halimiz yok ya
10:02 - DGS tercih kılavuzu yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
600 bin TL'ye makam aracı alan başkan... Şahin alacak halimiz yok ya
Konya - Aksaray yolunda katliam gibi kaza: 6 kişi öldü,
Kovid'den ölen doktor, 'hastalık yok, aşı emperyalist oyun' demiş
Mehmet Ceyhan'dan her şeyi tersine çevirecek açıklama
Sözleşmelilere kadroda ilk toplantı tarihi belli oldu!
Parayı veren alıyor! Test yapmadan 'negatif' raporu
Ücretli öğretim görevlisi istihdamında usul ve esas yok!
272 TL'lik yemek ücreti müdür yardımcısını yaktı!
Ülke geneline kavurucu sıcaklar geliyor - Haritalı
Memurların 5434 veya 5510 sayılı kanunlara tabi olmasını belirleyen kritik dönemler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
köpeğe kaynar su döken güvenlik görevlisi 6
entry budamak 2
Erteleniyoruz 2
aptal numarası yapmak 1
biontech sonra sinovac'ın yapılması 2
en sevilen bilgisayar oyunu 1
simetri 4
uzayda kaybolmak 2
kobra 1
okuduklarım çöp oldu 3
SON İLANLAR
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 39 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam