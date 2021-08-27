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MEB'in Ar-Ge merkezi, tarım ve otomotiv liseleri 'akıllı tarım robotu' geliştirdi

Bursa'da faaliyet gösteren iki lisenin öğretmen ve öğrencilerinin prototipini ürettiği, güneş enerjisiyle çalışan sesli haberleşme sistemine sahip robot, kamerayla gözlem yapıyor, nem ve sıcaklık ölçüyor, zararlı böcek ve hayvanları tarımsal ürünlerden uzaklaştırıyor-
27 Ağustos 2021 11:22
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- Bursa'da tarım ve otomotiv alanlarında faaliyet gösteren iki liseden öğretmen ve öğrenciler, sesli haberleşme, nem ve sıcaklık ölçme, zararlıları araziden uzaklaştırma gibi işlevlere sahip robotun prototipini üretti.

Tarım alanında öğrenci yetiştiren Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "akıllı tarım robotu" projesi hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), Ar-Ge merkezlerinden olan iki okulun hazırladığı projeyle tarımda verimin artırılması ve teknolojinin daha fazla kullanılması için güneş enerjisiyle çalışan, kamerayla gözlem yapabilen, nem ve sıcaklık ölçebilen, sesli haberleşme özelliği bulunan, zararlı böcek ve hayvanları tarımsal ürünlerden uzaklaştıran robot tasarlanarak üretimi tamamlanarak patent başvurusunda bulunuldu.

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Cihan, AA muhabirine, okullarının arazisinde kullanılmaya başlanan robotun özellikle tohumlama konusunda verimi artıracağını söyledi. Robotun üzerinde bulunan ultrasonik ses dalgaları yayan sistemle yabani kuşlara yönelik önlem de alındığını belirten Cihan, şu bilgileri paylaştı:

"Sulama açısından da toprağın nem oranını ölçen bir sistem geliştirdik. Cihazımız arazide gezerek belirlediğimiz aralıklarla toprağın nemini, ne kadar suya ihtiyacı olduğunu ölçümlüyor, bunu veri tabanına işleyerek cep telefonu ya da tablet üzerinden ziraatçımız, tarımcımız oturduğu yerden verileri, görüntüleri görerek otomatik sulama sistemini açıyor, ne kadar suya ihtiyaç olduğunu belirleyebiliyor. Böylece suyu da iktisatlı kullanmış oluyoruz. Ürünün istediği orandan fazla su vermediğimiz için kalitesi artmış oluyor ve katma değerli bir ürün yetiştirmiş oluyoruz. Robotun üzerindeki kameralarla ürün ve arazi güvenliğini sağlayıp uyarıcılar sayesinde yılan, fare, köstebek ve kuş türlerinden ürünlere zarar verecek olanları çevreden uzaklaştırmış oluyoruz."

Küçük boyutlu olmasından dolayı sık ağaçlık alanlarda da kullanılabilecek tarım robotundan ilaçlamada yararlanabilmek için ilaveler yapacaklarını aktaran Cihan, destekleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

- "İnternet modülü sayesinde dünyanın herhangi bir yerinden ulaşımı da sağlanıyor"

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Öztürk ise proje fikrini tarım lisesinin, tasarım ve mekaniğini kendilerinin oluşturduğunu dile getirdi. Bu robotla tarımı daha iyi hale getirmek için çalıştıklarını anlatan Öztürk, "Bluetooth ile kendi yaptığımız uygulama sayesinde kontrol edilen robotumuz tamamen çevreci yaklaşımla elektrikli olarak üretildi. Üzerindeki güneş paneli sayesinde enerjisini kendi üretiyor. Üzerine taktığımız internet modülü sayesinde dünyanın herhangi bir yerinden ulaşımı da sağlanıyor. Örneğin Ankara'da bir ziraat mühendisi, Bursa'da bir tarladaki ürünü kamerasından anlık görebilecek." diye konuştu.

Öztürk, robotun çektiği görüntülerin yapay zeka ile işlendiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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