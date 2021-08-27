https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi."
27 Ağustos 2021 11:23
+Aa- Yazdır
4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Jandarma'da 'mahrem yapılanma' soruşturmasında 41 gözaltı
27 Ağustos 2021 09:22		 Kabil'deki bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
26 Ağustos 2021 22:31
Trabzon'da 2017 yılından bu yana aranan FETÖ üyesi yakalandı
26 Ağustos 2021 18:14		 Haftanin'de 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
26 Ağustos 2021 15:55
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
26 Ağustos 2021 15:21		 Suriye'den gelen terör örgütü PKK üyesi terörist Adana'da yakalandı
26 Ağustos 2021 10:02
PKK'nın suikastçısı öldürüldü
26 Ağustos 2021 08:15		 MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı
25 Ağustos 2021 16:21
Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski hakim ve savcı tutuklandı
25 Ağustos 2021 13:28		 Eren-1 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride arandığı belirlendi
25 Ağustos 2021 12:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Bilecik'te aydınlatma direğine çarpan forklift devrildi: 1 ölü11:23 - 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi11:22 - MEB'in Ar-Ge merkezi, tarım ve otomotiv liseleri 'akıllı tarım robotu' geliştirdi11:21 - Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi11:19 - Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor11:04 - O ilde, koronavirüs yoğun bakım hastası yüzde bin 50 arttı
11:04 - 'Sigara isteme' tartışmasında kan aktı, 16 yaşındaki şüpheli gözaltında11:00 - Sağlık Bakanı Koca, aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı10:59 - MEB'den okul pansiyonlarında salgın hastalıklarla mücadele eğitimi10:58 - Eski sevgilisiyle arkadaş olan şahsı öldürdü10:46 - Yatma şeklindeki hata bazı hastalıklara zemin hazırlıyor10:45 - Ankara'da KOM ekiplerinin denetimlerinde 5 kişi gözaltına alındı
10:42 - 272 TL'lik yemek ücreti müdür yardımcısını yaktı!10:29 - 'Yapay zeka projelerinde gıdanın payı artmalı'10:25 - Mehmet Ceyhan'dan her şeyi tersine çevirecek açıklama10:17 - 'Önceliğimiz vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesidir'10:17 - 600 bin TL'ye makam aracı alan başkan... Şahin alacak halimiz yok ya
10:02 - DGS tercih kılavuzu yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
600 bin TL'ye makam aracı alan başkan... Şahin alacak halimiz yok ya
Konya - Aksaray yolunda katliam gibi kaza: 6 kişi öldü,
Kovid'den ölen doktor, 'hastalık yok, aşı emperyalist oyun' demiş
Mehmet Ceyhan'dan her şeyi tersine çevirecek açıklama
Sözleşmelilere kadroda ilk toplantı tarihi belli oldu!
Parayı veren alıyor! Test yapmadan 'negatif' raporu
Ücretli öğretim görevlisi istihdamında usul ve esas yok!
272 TL'lik yemek ücreti müdür yardımcısını yaktı!
Ülke geneline kavurucu sıcaklar geliyor - Haritalı
Memurların 5434 veya 5510 sayılı kanunlara tabi olmasını belirleyen kritik dönemler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kanal tedavisi 3
şekere başlamak 1
kanadaya yerleşen izmirli 5
her gün onbin adım 4
Sözlük yazarlarından beklentiler 1
aydın ölmez çiçeği 1
uzayda kaybolmak 2
simetri 4
xbox 1
tuvalet kağıdı 2
SON İLANLAR
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 39 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam