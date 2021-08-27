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Bilecik'te aydınlatma direğine çarpan forklift devrildi: 1 ölü

Bilecik'te forkliftin aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
27 Ağustos 2021 11:37
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Bilecik'te aydınlatma direğine çarpan forklift devrildi: 1 ölü

Operatörlüğünü Sezer Ç'nin yaptığı forklift, Hürriyet Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen forkliftte bulunan Hüseyin Aynur yaralandı.

112 Acil Servis ekibince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aynur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
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