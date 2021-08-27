Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bilecik'te aydınlatma direğine çarpan forklift devrildi: 1 ölü
Bilecik'te forkliftin aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
|27 Ağustos 2021 11:37
|+Aa- Yazdır
Operatörlüğünü Sezer Ç'nin yaptığı forklift, Hürriyet Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen forkliftte bulunan Hüseyin Aynur yaralandı.
112 Acil Servis ekibince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aynur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sözleşmeli erlerin bulunduğu otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
27 Ağustos 2021 13:05
|MNG Kargo'ya siber saldırı: Alıcı bilgileri ele geçirildi
27 Ağustos 2021 12:15
|'Sigara isteme' tartışmasında kan aktı, 16 yaşındaki şüpheli gözaltında
27 Ağustos 2021 11:04
|Eski sevgilisiyle arkadaş olan şahsı öldürdü
27 Ağustos 2021 10:58
|Ankara'da KOM ekiplerinin denetimlerinde 5 kişi gözaltına alındı
27 Ağustos 2021 10:45
|Konya - Aksaray yolunda katliam gibi kaza: 6 kişi öldü,
27 Ağustos 2021 08:48
|Bolu'da tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü
27 Ağustos 2021 07:30
|17 yaşındaki genç yanan araçta can verdi
27 Ağustos 2021 07:18
|Polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı
26 Ağustos 2021 23:03
|En acı telefon! Jandarma personeli açmak zorunda kaldı
26 Ağustos 2021 22:15