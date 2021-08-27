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Kabil'deki terör saldırıları sonrası tahliye uçuşları yeniden başladı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde düzenlenen terör saldırıları sonrası, ülkedeki yabancı uyrukların ve Afgan vatandaşlarının tahliyesine yeniden başlandığı bildirildi.
27 Ağustos 2021 11:50
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Kabil'deki terör saldırıları sonrası tahliye uçuşları yeniden başladı

Kabil sakinleri, bugün sabah itibariyle Kabil Havalimanından birkaç uçağın kalktığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Afganistan'daki yerel televizyon kanalı Tolo Tv'de havalimanının dışında bekleyen insan sayısının arttığına ilişkin görüntüler yayımlandı.

- Kabil'deki terör saldırıları

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Saldırıları çok sayıda ülke ve Taliban kınamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti.

Biden, "Saldırı DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır" ifadesini kullanmıştı.

Son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirten Biden, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.

BBC, saldırılardaki ölü sayısının 90'a çıktığını, en az 150 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, terör saldırılarında ölen ABD askeri sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.

İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi de 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.
Anadolu Ajansı
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