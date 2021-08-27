Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarından Muhasebe Denetmeni kadrosu talebi

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Bakanlık bünyesinde toplam sayıları 118 olan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları, yeni ihdas edilen Muhasebe Denetmenliği kadrosuna geçiş hakkı taleplerini dile getirdi.

Yapılan açıklamada, "Talebimiz; mevcut yasal düzenlemeye eklenecek geçici bir madde ile kazanılmış hakkımız olan denetim, inceleme ve soruşturma yetkimizin "Muhasebe Denetmeni" unvanı ile iade edilmesidir" denildi.

25.08.2021 tarih ve 83 Karar numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muhasebe Denetmenliği kadrosunun yeniden ihdas edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarından yalnızca eski Muhasebe Denetmenlerinin söz konusu kadroya geçişlerine cevaz verilmiştir. Bunun yanında ise 2011 yılından sonra Defterdarlık Uzmanı unvanı ile mesleğe başlayan ve yaklaşık 7 - 10 yıl arası denetim ve inceleme alanında görev yapan, yetişmiş ve nitelikli 118 Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanının tüm yetkileri elinden alınarak Muhasebe Denetmeni kadrosuna atanma hakları tanınmamıştır."

Ülke genelinde Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanı olarak görev yapan 170 kişi bulunuyor. Bunların 52'si Muhasebe Denetmeni kökenli, 118'i de 2011 sonrası mesleğe başlayanlardan oluşuyor.

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları tarafından yapılan açıklama şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızın üstün gayret ve kararlılığı ile kamu hizmetlerinin etkin ve verimli işletilmesi kapsamında kamu personel rejiminde birçok reform yapılmıştır. Bu kapsamda 2011 yılında çıkarılan 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Defterdarlık Uzmanlığı unvanı ihdas edilmiş olup Muhasebe Denetmeni kadrosunda yer alanlar Defterdarlık Uzmanlığı kadrosuna atanmışlardır. Bununla beraber 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43. maddesinde yer alan defterdarlık uzmanlarının defterdarlık birimlerinde denetim ve inceleme yapabileceği hükmü kapsamında 2012 yılında çıkarılan Defterdarlık Uzmanları Yönetmeliği ile Defterdarlık Uzmanlığı kadrosuna atanan Muhasebe Denetmenleri "Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanı" olarak defterdar emrine atanmışlardır.

Bu tarihten sonra denetim ve inceleme yapmakla görevlendirilecek meslek mensupları olarak bizler "Defterdarlık Uzmanı" unvanı kapsamında yapılan kurum sınavlarıyla alınmış, eğitimlerimizi tamamlamamıza müteakip kendi tercihlerimiz doğrultusunda Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüklerinde ve Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları (mülga Muhasebe Denetmeni) refakatinde görevlendirilerek birer denetim elemanı olarak yetiştirilmiş ve sonunda da yeterliklerimizi alarak Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanı olarak göreve başlamış bulunmaktayız. Ayrıca Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanı olarak bizler, tıpkı muhasebe denetmenleri gibi yeterlik sonrası denetim ve inceleme görevini icra etmemiz dolayısıyla yer değiştirmeye tabi tutulmuş olup farklı şehirlere atamalarımız gerçekleştirilmiştir.

Bununla birlikte bakanlıkların teşkilat yapısını yeniden düzenlemek amacıyla 2018 yılında çıkarılan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Uzman İstihdamı" başlıklı 241. maddesi ile "Defterdar" başlıklı 243. maddesinde defterdarlık uzmanlarının defterdarlık birimlerinde denetim ve inceleme yapabileceği hükmü yeniden yer almıştır. Böylece Muhasebe Denetmeni kadrosundan Defterdarlık Uzmanlığı kadrosuna atananlar ve Defterdarlık Uzmanı unvanı ile mesleğe başlayan bizler, Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüklerinde "Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları" olarak beraber görev yapmaya devam etmiş bulunmaktayız.

Bu kapsamda ülke genelinde Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanı olarak 170 kişi (Muhasebe Denetmeni kökenli 52 kişi, 2011 sonrası mesleğe başlayan 118 kişi) görev yapmaktadır. Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları olarak bugüne kadar bağlı olunan Defterdar emrinde;

- Defterdarlığın il/ilçe birimlerinde Denetim ve İnceleme

- 657 sayılı Kanun kapsamında Disiplin Soruşturması,

- 4483 sayılı Kanun kapsamında Ön İnceleme

- Gerektiğinde Bilirkişilik, görevleri yürütülmekte olup bu kapsamda Cevaplı, Denetim, Disiplin Soruşturması, Ön İnceleme ve Bilirkişilik Raporları düzenlenmiştir.



Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları rotasyon uygulamasının tüm zorluklarına rağmen 81 ilde fedakarca görev yaparak denetim hizmetini aksatmadan yürütmektedir.

25.08.2021 tarih ve 83 Karar numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muhasebe Denetmenliği kadrosu yeniden ihdas edilmiş olup Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarından yalnızca eski Muhasebe Denetmenlerinin söz konusu kadroya geçişlerine cevaz verilmiştir. Bunun yanında ise 2011 yılından sonra Defterdarlık Uzmanı unvanı ile mesleğe başlayan ve yaklaşık 7 - 10 yıl arası denetim ve inceleme alanında görev yapan, yetişmiş ve nitelikli 118 Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanı olarak bizlerin tüm yetkileri elinden alınarak Muhasebe Denetmeni kadrosuna atanma hakkı tanınmamıştır.

Yukarıda izah olunan nedenler gereğince yıllarca Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları olarak görev yapmış olan bizler için; denetim ve inceleme yetkilerimizin kaldırılması, daha önce denetim ve incelemelerini yapmış olduğumuz defterdarlık birimlerinde çalışma ve yine daha önce disiplin soruşturmasını ya da ön incelemesini yaptığımız kişilerle beraber görev yapma ihtimalini doğurmuştur. Hiç kuşkusuz bu vaziyetin kurum içinde huzuru ve barışı bozacağı ortadadır. Bu durum aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın kamu personel rejiminde sağlamaya çalıştığı eşitlik ve çalışma barışına aykırılık teşkil etmektedir. Yaklaşık 10 yıl boyunca aynı nitelikte görev yapmış ve uzmanlaşmış beşeri sermayenin sadece mesleğe giriş unvanlarının farklılığı dolayısıyla heba edilmesinin de kamu menfaatlerine aykırı olduğu aşikardır.

Talebimiz; mevcut yasal düzenlemeye eklenecek geçici bir madde ile kazanılmış hakkımız olan denetim, inceleme ve soruşturma yetkimizin "Muhasebe Denetmeni" unvanı ile iade edilmesidir.



