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Fransa, Türkiye'yi kırmızı listeye ekledi

Fransa, COVID-19 seyahat kısıtlamaları doğrultusunda Türkiye'yi turuncu listeden kırmızı listeye ekledi.
27 Ağustos 2021 12:39
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Fransa, Türkiye'yi kırmızı listeye ekledi

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada "SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonunun dolaşım alanlarını belirleyen 26 Ağustos 2021 tarihli kararname ile; Fransa ve Türkiye arasındaki seyahatlerde, Türkiye 28 Ağustos saat 23:59'dan itibaren turuncu bölgeden yeniden kırmızı bölgeye geçiyor" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"COVID-19 salgınının oldukça aktif bir şekilde sirkülasyonu ve bazı varyantlarının yayılması sebebiyle, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 23.59'dan itibaren Türkiye'den Fransa'ya seyahatlerde tedbirler artırılacaktır.

Bu tarihten itibaren, Türkiye yeniden kırmızı bölge olarak sınıflandırılan ülkeler arasında yer alacaktır.

Bu sınıflandırmadan kaynaklanan yeni tedbirlerden, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşılar ile aşılanmış kişiler muaftır.

Ancak, direkt uçuşla veya üçüncü bir ülkede 14 günden daha kısa bir süre geçirdikten sonra transit olarak Fransa'ya gitmek isteyen ve Fransa topraklarına girme hakkı bulunan aşılanmamış kişiler mücbir bir sebep sunmak durumundadırlar.

Bu kişiler ayrıca:

Uçağa binmeden önce havayolu şirketine ve sınır kontrol yetkililerine, 48 saatten daha kısa bir süre önce yapılmış negatif sonuçlu bir PCR testi veya antijen testi ibraz etmek durumundadırlar (12 yaşından küçük çocuklar bu yükümlülükten muaftır);

Fransa'ya vardıktan sonra antijen testi yaptırmak durumundadırlar ;

Fransa'ya vardıklarında, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere, valilik kararnamesi ile ilan edilecek 10 günlük bir karantinaya tabi olacaklar. Söz konusu tedbire riayet edilip edilmediği emniyet ve jandarma görevlileri tarafından kontrol edilecektir. İhlali, en az 1000 euro para cezası ile sonuçlanacaktır."
Dünya
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