İBB'ye başvuran 5 bin şoför adayının uyuşturucu testi pozitif çıktı
|27 Ağustos 2021 12:41
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UKOME Ağustos ayı toplantısında konuşan İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım İstanbul'da; 7 bin 60 okul, 2 milyon 819 bin 443 öğrenci, 198 bin 165 de öğretmen bulunduğu bilgisi paylaşarak, 18 bin okul servis aracının 6 Eylül'de trafiğe çıkacağını söyledi. Servislerle taşınacak öğrenci sayısının ise 324 bin olduğunu belirtildi.
Verilen bu bilgilerin ardından İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi almak için başvuran kişilere alkol ve uyarıcı madde testi yapıldığını açıklayan Yıldırım, "Bu kapsamda bugüne kadar 141 bin 350 şoför adayına test yapıldı. Test yapılan bu kişilerden 5 bin 315'i testi maalesef pozitif çıktı." dedi. Bu kişilerin şoförlük yapmalarının engellendiği kaydedildi.
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