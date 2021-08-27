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Sözleşmeli erlerin bulunduğu otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde sözleşmeli erlerin bulunduğu otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
|27 Ağustos 2021 13:05
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Abdullah İşleyen (25) idaresindeki 42 AAU 056 plakalı otomobil, Veysel Karani Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Mehmet Öztürk (23) ve Talha Andaç (24), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Andaç, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Andaç, İşleyen ve Öztürk'ün Konya 3. Ana Jet Üssü'nde sözleşmeli er olarak görev yaptıkları öğrenildi.
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