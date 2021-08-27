TBB'den 'iklim değişikliğiyle mücadele kurumsal olmalı' uyarısı
|27 Ağustos 2021 13:28
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Türkiye Barolar Birliği (TBB), iklim değişikliği konusunda alınacak yönetimsel karar ve süreçleri oluşturmak ve takip etmek için yeni bir kurumsal yapının zorunluluk olduğunu bildirdi.
TBB'nin internet sitesinde Çevre ve Kent Komisyonu Başkanı Avukat Gökhan Candoğan imzasıyla yayımlanan açıklamada, iklim değişikliği konusunun Birleşmiş Milletler'in (BM) de gündeminde olduğu ve konuyla ilgili ağustos ayında panel düzenlendiği belirtildi.
Panel sonrası hazırlanan raporla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "insanlık için kırmızı alarm zillerinin çaldığı" uyarısına yer verilen açıklamada, iklim değişikliğinin geleceğin değil, bugünün de sorunu olduğu ve her bölgeyi etkilediği vurgulandı.
İklim değişikliğini en fazla yaşayacak bölgelerden birinin de Akdeniz olduğuna işaret edilen açıklamada, "Marmara Denizi'nde gerçekleşen müsilaj sorunu bunun iyi bir örneğidir." görüşüne yer verildi.
Uluslararası boyutta iklim değişikliğine ilişkin hukuki çalışmalara da değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugün Türkiye'nin karşılaştığı sorunun mevcut, bilinen çözümleri, kurum ve ilkeleri geçersiz kıldığını düşündüğümüzde ulusal bir katılım ve mümkün olan en büyük oydaşlıkla bir büyük buluşma gerçekleştirilerek bir politika belgesi oluşturulması, bir eylem planı belirlenmesi ve iklim değişikliği olgusu temelinde alınacak bütün yönetimsel karar ve süreçleri oluşturmak ve takip etmek üzere yeni bir kurumsal yapı tesisi, kaçınılması mümkün olmayan bir zorunluluk olarak görülmektedir."
TBB olarak iklim değişikliğiyle ilgili atılacak adımlara destek verileceği vurgulanan açıklamada, şunlar ifade edildi:
"İklim değişikliğini hiç gündeme getirmeden hatta yok sayarak yönetimi suçlamak da kendi sorumluluk/yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini sorgulamaksızın bütün suçu iklim değişikliğine atmak da yersiz, karşı karşıya kaldığımız sorunun büyüklüğü karşısında manasız tepkilerdir. Türkiye ve dünya için büyük resme odaklanmamız gerekmektedir.
Türkiye Barolar Birliği olarak, işin esasına dair değerlendirme ve tartışmaları uzmanlarına bırakmak, uzmanların bilgi, deneyim ve görüşleri doğrultusunda atılması gereken adımları hızlı, doğru ve hukuk devletine uygun bir şekilde atmak adına gerekli tüm düzenlemelerin oluşturulmasına katkı vermek için istekli ve gönüllü olduğumuzu, bir kez daha buradan tüm Türkiye'ye ifade etmek isteriz. Ötesinde, bu işin hepimize bir sorumluluk verdiğinin kabulü ile TBB tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden kaynaklı karbon salınımlarını en aza indirmek için neler yapabileceğimize dair bir arayış sürecinde olduğumuzu, hem karbon salınımlarını azaltmak hem de mevcut salınımların güvenli bir şekilde depolanabilmesi için ağaç dikme etkinliklerini sürekli hale getirmek için Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu'muzun çalışma yapmakta olduğunu bildiririz."
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