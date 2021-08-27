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İstanbul'a TYÇ kapsamında 6 bin kişilik kontenjan verildi

İstanbul Valiliği, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından İstanbul'a 6 bin kişilik kontenjan verildiğini bildirdi.
27 Ağustos 2021 13:28
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İstanbul'a TYÇ kapsamında 6 bin kişilik kontenjan verildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9 ay süreli uygulanacak program kapsamında temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerini gerçekleştirmek üzere 6 bin kişilik kontenjan, okul sayıları, ikili eğitim durumları, pansiyon sayıları, demografik yapı gibi hususlar göz önünde bulundurularak ilçelere dağıtıldı.

Bütün ilçelerle birlikte süreci hızla tamamlayarak TYP kapsamında çalışacak personelin, tüm kademelerde eğitim öğretimin başlayacağı 6 Eylül tarihinde görevlerinin başında olacakları şekilde planlama yapıldı.

Katılımcı başvuruları, 27-31 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden yapılacak.

TYP, 6 Eylül'de başlayacak ve 31 Mayıs'ta sona erecek.

- Başvuru şartları

Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma, 18 yaşını tamamlamış olma, emekli ve malul aylığı almama, öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek. Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması istenecek. TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları gerekecek. TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek başvurular geçersiz sayılacak. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP'ye katılamayacak. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılacak. İstihdamında güçlük çekilenler (kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, 35 yaş üstü bireyler, terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yararlananlar) öncelikli olacak, bunlar arasında öncelik sıralaması bulunmayacak.
Anadolu Ajansı
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