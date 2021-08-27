'Çocuklarımız kitapla, okulla büyürse cezaevlerini kapatır okul yaparız'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çocuk mahkemelerinin müstakil kampüs içerisinde yapılması ve duruşma salonlarının çocuk dostu olarak hazırlanmasın gerektiğini belirterek, bu anlamda Gaziantep'te hayata geçirilecek Çocuk Adalet Merkezi'ni çok önemsediklerini bildirdi.

Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde hayata geçirilecek Gaziantep Çocuk Adalet Merkezi'ne ilişkin protokolün imza törenindeki konuşmasında, adalet üzerine birçok çalışma yaptıklarını ancak çocuklarla ilgili yapılanları çok özel gördüklerini söyledi.

Çocuk Adalet Merkezi'nin ilk adımını attıklarını dile getiren Gül, çocukların hak ve özgürlüklerini önemsediklerini, onların olumsuzluklardan ruhsal ve fiziki olarak çok daha fazla etkilendiğini vurguladı.

Gül, Yargı Reformu Stratejisi'nde mağdur merkezli onarıcı adaletin önemli yer tuttuğuna dikkati çekerek, "Çocuk mahkemelerinin müstakil kampüs içerisinde yapılması, duruşma salonlarının çocuk dostu olarak hazırlanması önemli hedefimiz. Çocuklara ilişkin davaların öncelikli olarak ele alınması temel hedeflerimizden biri. Çocuk Adalet Merkezi, bu çerçevede yapılan önemli başlıklardan biri." diye konuştu.

- "Dünyaya örnek olacak modeli, en kısa zamanda hayata geçirmiş olacağız"

Suça karışmış çocukların olmasını istemediklerini dile getiren Gül, eğer bir çocuk suça bulaşmışsa toplum olarak herkesin kendini sorgulaması gerektiğini kaydetti.

Mağdur olmuş çocuğun suçun failiyle bir araya gelmesini arzulamadıklarını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Mağdur olmuş çocuk, suçun failiyle bir araya geldiğinde bir daha aynı travmayı yaşıyor. O yüzden çocukların tarafla bir araya gelmesini istemiyoruz. Uzmanlar, çocukların ilgi alanlarını tespit etsin istiyoruz. Adli sürece temas eden hakimleri, savcıları, polisleri ağabey-abla gibi görsün, yargılayan değil kendisine yardımcı olarak görmesini istiyoruz. Kendisini suçtan azat etsin yaklaşımı içerisindeyiz. Bu noktada Çocuk Adalet Merkezi'ni önemsiyoruz. Bu merkezde çocuk hakimleri olacak, çocuk savcıları burada görev yapacak. Çocuk, her türlü suçlunun, kavganın olmadığı, travma yaşamadığı bir ortama gelecek. Adli destek mağdur hizmetlerindeki uzmanlarımız, burada olacak. Adli görüşme odaları, çocuk polisi burada olacak. Avukatlar da bir arada olacak. Bütün dünyaya örnek olacak modeli, en kısa zamanda hayata geçirmiş olacağız. Üniversitelerin ilgili uzmanları çalışma yapacak. Barolara ilgili bölümler de yer ayırmış olacağız. Yerel yönetimler başta olmak üzere istihdam, meslek edindirme gibi bir takım ortak iş birliği olacak. Kimsenin adaletin dışında kalmaması temel yaklaşımımız. Herkes adaletin merkezinde, tam göbeğinde bir sistem için çalışmaya devam ediyoruz."

- "Adalet oksijen gibi"

Adalet için oksijen benzetmesi yapan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adalet oksijen gibidir. Çünkü normal şartlarda görünmez ama onun eksikliğinde çok sıkıntı oldu. Adaletin önünde hiçbir erişim engelinin olmaması, milletin haklı beklentisi. Bu da yargının temel vazifesi. 'Geç gelen adalet, adalet değil' anlayışıyla, bu vizyonun ortaya konması ve adaletin sağlanması gerek. Bu anlamda çok önemli mesafe olan Çocuk Adalet Merkezi'nin yapılması değerlidir. Ülkemiz çocukları için değerlidir. Bir kişinin aldığı ceza değil, suçun işlenmesinin önlenmesine dair politikanın ortaya konulması için uğraşıyoruz. Cezadan ziyade, suçun hiç işlenmemesi toplumun ana beklentisidir. Ana gayemiz bu yönde olacaktır. Bu merkezler, buna yönelik olacaktır. Bir çocuk dahi bu kapıdan içeri girmesin isteriz. Ama böyle netice çıktıysa polisiyle, uzmanlarıyla süreç yönetilsin. Çocuklarımız için hayırlı netice olur. Çocuklarımız suça bulaşmadan kitapla, okulla büyürse cezaevlerini kapatır okul yaparız. Cezaevlerinde de kimse kalmaz. Çocuğun kendisini topluma faydalı hale getirmesi en kıymetli sonuçtur. Çocuklar için ne yapsak azdır."

(Sürecek)