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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
27 Ağustos 2021 13:50
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, D Grubu'nda mücadele edecek

Kura çekimi öncesi Fenerbahçe 3., Galatasaray 4. torbada yer alıyor. Avrupa'nın 2 numaralı kupasında grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.

İşte gruplar

A Grubu

Lyon

Rangers

Sparta Prag

Brondby

B Grubu

Monaco

PSV

Real Sociedad

Sturm Graz

C Grubu

Napoli

Leicester

Spartak Moskova

Legia Varşova

D Grubu

Olimpiacos

Frankfurt

Fenerbahçe

Antwerp

E Grubu

Lazio

Lokomotiv Moskova

Marsilya

Galatasaray

F Grubu

Braga

Kızılyıldız

Ludogorets

Midtjylland

G Grubu

Leverkusen

Celtic

Real Betis

Frencvaros

H Grubu

Dinamo Zagrep

Genk

West Ham United

Rapid Wien
Memurlar.Net
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