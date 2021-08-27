Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
|27 Ağustos 2021 13:50
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Fenerbahçe, D Grubu'nda mücadele edecek
Kura çekimi öncesi Fenerbahçe 3., Galatasaray 4. torbada yer alıyor. Avrupa'nın 2 numaralı kupasında grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.
İşte gruplar
A Grubu
Lyon
Rangers
Sparta Prag
Brondby
B Grubu
Monaco
PSV
Real Sociedad
Sturm Graz
C Grubu
Napoli
Leicester
Spartak Moskova
Legia Varşova
D Grubu
Olimpiacos
Frankfurt
Fenerbahçe
Antwerp
E Grubu
Lazio
Lokomotiv Moskova
Marsilya
Galatasaray
F Grubu
Braga
Kızılyıldız
Ludogorets
Midtjylland
G Grubu
Leverkusen
Celtic
Real Betis
Frencvaros
H Grubu
Dinamo Zagrep
Genk
West Ham United
Rapid Wien
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