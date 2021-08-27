ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medyadan açıklamada bulundu.
|27 Ağustos 2021 14:01
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklaması:
Sevgili gençler,
Biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
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