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Erdoğan, Saraybosna'da restore edilen Camii'nin açılışını yapıyor

Bosna Hersek halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirdiği resmi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
27 Ağustos 2021 14:52
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Erdoğan, Saraybosna'da restore edilen Camii'nin açılışını yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını gerçekleştiriyor

Başkent Saraybosna'ya gelen Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yapacak.

"Saraybosna'nın Kalbi" olarak nitelendirilen Başçarşı Meydanı'nda bulunan tarihi caminin önünde toplanan vatandaşlar, Erdoğan'ın ziyareti hakkında, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Saraybosnalı Zinka Sehovic, misafir karşılamayı sevdiğini ifade ederek, "Mutluyum. Erdoğan ve Türkiye, bize her alanda çok yardımcı oldu." dedi.

Zijad Grcic de Erdoğan'ın Saraybosna'ya gelişinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Daha sık gelmesini ve yalnızca Saraybosna değil, Bosna Hersek'in tüm bölgelerini ziyaret etmesini isterdim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'in dostu olduğunu vurgulayan Grcic, Başçarşı Camisi'nin restore edilmesine sevindiğini, Saraybosna halkının bunu unutmayacağını ifade etti.

Rabija Osmanagic ise, "Bugünün en mutlu günlerden biri olduğunu düşünüyorum, zira hem şahsım hem de Bosna Hersek halkının büyük bir dost olarak tanıdığı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Saraybosna'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Erdoğan, gün içinde Başçarşı Camisi'nin açılışını yapacak.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanacak Erdoğan, görüşmelerin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ve Konsey üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Kovaçi Şehitliği'ne girişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı'na ve Aliya'nın mezarına çelenk bıraktı, dua etti.

Erdoğan, daha sonra Bosna Hersek İslam Birliği binasını ziyaret etti.

Erdoğan'a ziyaretinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Şefik Caferoviç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı eşlik etti.

Ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Anadolu Ajansı
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