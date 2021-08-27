https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den 'pedagojik formasyon' kararı

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından öğretmenlerin pedagojik formasyonu hakkında açıklamada bulundu.
27 Ağustos 2021 14:29
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğiyle açılan veya açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvurabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal ederek, MEB ve YÖK iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarıyla tamamlama koşulu getirdiği hatırlatıldı.

Ancak kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hiçbir yüksek öğretim kurumunda, öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programının açılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Talim ve Terbiye Kurulu, oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı 'Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri' şekilde genişletti."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB'in Ar-Ge merkezi, tarım ve otomotiv liseleri 'akıllı tarım robotu' geliştirdi
27 Ağustos 2021 11:22		 MEB'den okul pansiyonlarında salgın hastalıklarla mücadele eğitimi
27 Ağustos 2021 10:59
DGS tercih kılavuzu yayımlandı
27 Ağustos 2021 10:02		 Okullar açılıyor: Bir okul çantası kaça doluyor?
27 Ağustos 2021 08:42
Türkiye'de tek olan halı tasarım bölümü ilk öğrencilerini aldı
26 Ağustos 2021 17:27		 AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı
26 Ağustos 2021 17:13
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine tıp fakültesi kurulacak
26 Ağustos 2021 13:38		 Boğaziçili öğrencilerden yeni rektör Naci İnci'ye saygısızlık
26 Ağustos 2021 10:14
Yüz yüze eğitim için geri sayım
26 Ağustos 2021 08:59		 Ebeveynler yüz yüze eğitim sürecinde nelere dikkat etmeli?
25 Ağustos 2021 23:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:49 - Tarım Bakanlığı tarımsal Ar-Ge projelerine 30 milyon lira destek verecek14:29 - MEB'den 'pedagojik formasyon' kararı14:12 - Bosna Hersek halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi ziyaretinden memnun14:05 - Danıştay, rüşvet alan orman muhafaza memurunun ihracını onadı14:01 - ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama13:56 - Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
13:56 - Kurtulmuş: Yaklaşık 340 milyon civarında ziyanla karşı karşıyayız13:50 - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu13:47 - 'Afganistan'a 2004'ten bu yana yoğun bir destek programı uyguluyoruz'13:36 - Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında 2021-2022 eğitim yılı öğrenci kayıtları başladı13:35 - Emekli gemi kaptanı, selde yarısı su altında kalan evdeki felçli eşini kurtardı13:35 - 'Çocuklarımız kitapla, okulla büyürse cezaevlerini kapatır okul yaparız'
13:33 - Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti13:32 - Güvenlik güçleri için geliştirilmiş yerli tüfekler geliyor13:28 - TBB'den 'iklim değişikliğiyle mücadele kurumsal olmalı' uyarısı13:28 - İstanbul'a TYÇ kapsamında 6 bin kişilik kontenjan verildi13:20 - Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu
13:15 - Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
600 bin TL'ye makam aracı alan başkan... Şahin alacak halimiz yok ya
Mehmet Ceyhan'dan her şeyi tersine çevirecek açıklama
Kovid'den ölen doktor, 'hastalık yok, aşı emperyalist oyun' demiş
Konya - Aksaray yolunda katliam gibi kaza: 6 kişi öldü,
Sözleşmelilere kadroda ilk toplantı tarihi belli oldu!
Memurların 5434 veya 5510 sayılı kanunlara tabi olmasını belirleyen kritik dönemler
272 TL'lik yemek ücreti müdür yardımcısını yaktı!
Türkiye hızlı tren ağlarıyla örülüyor: 4 Eylül'de açılıyor
Bem-Bir-Sen 6. dönem toplu sözleşmede önemli kazanımlara imza attı
Savcıya takipsizlik verildi, doktora 'hakaret'ten dava açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hali hal olmamak 1
uzayda kaybolmak 2
sarı saç 1
entry budamak 2
en sevilen bilgisayar oyunu 1
mekke 1
kendinle barışık olmak 3
osmiyum 1
koalisyon 1
çalar saat 3
SON İLANLAR
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 39 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam