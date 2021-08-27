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Bozkurt'ta jandarmanın balçık içinde bulduğu altın ve para sahibine ulaştırıldı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, evlerde temizlik yapan jandarma ekipleri, balçıkta buldukları para ve altınları sahibine teslim etti.
27 Ağustos 2021 14:42
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Bozkurt'ta jandarmanın balçık içinde bulduğu altın ve para sahibine ulaştırıldı

İlçede, 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda evin zarar görmesine neden oldu.

Sel felaketi nedeniyle evini su basan Saime Kartal, jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri, evde temizlik yaparken balçıkta 3 bilezik, birer yarım ve gram altın, 2 çeyrek altın ile 3 bin 200 lira buldu.

Altınlar ve para, Kartal'a teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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