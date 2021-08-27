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Tarım Bakanlığı tarımsal Ar-Ge projelerine 30 milyon lira destek verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda yürüttüğü Ar-Ge Destek Programı kapsamında projelere 30 milyon lira destek sağlayacak.
27 Ağustos 2021 14:49
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Tarım Bakanlığı tarımsal Ar-Ge projelerine 30 milyon lira destek verecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2007'de başlayan Ar-Ge Projelerine Tarımsal Destek Programı kapsamında 17'nci proje çağrısı yapıldı. 8 Ekim'de başvuruları bitecek programla 30 milyon lira destek verilecek. Program kapsamında bugüne kadar 454 projeye 108,5 milyon lira destek sağlandı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde yürütülen programa, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda Ar-Ge çalışması gerçekleştiren üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile özel sektör başvurabilecek.

Program kapsamında üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri için destek üst limiti 300 bin lira, en fazla destek oranı yüzde 100 olarak belirlendi. Sivil toplum ve meslek kuruluşları için de destek üst limiti 300 bin lira oldu. Bu projelerde destek oranı en fazla yüzde 70 olarak uygulanacak.

Özel sektör kuruluşlarına verilecek destek üst limiti 3 milyon lira, destek oranı da en fazla yüzde 70 şeklinde olacak.

Bakanlık, bu yıl Ar-Ge desteği vereceği öncelikli konuları 40 maddede belirledi. Bunlar arasında, yaş meyve ve sebzede bahçeden markete kadar olan süreçte ürün kayıplarının azaltılmasına yönelik yeni yöntemler ve teknolojilerin geliştirilmesi, akıllı tarım teknolojilerinin üretim ve pazarlanmasında farkındalık ve rekabetçi ortamlar oluşturulmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesi gibi başlıklar yer alıyor.

Anadolu Ajansı
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