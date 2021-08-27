Trenin altında kalmaktan son anda kurtulan Dursun Arslan, o anları anlattı:
|27 Ağustos 2021 14:58
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Amasya'da yük treninin altında kalmaktan son anda kurtulan otomobil sürücüsü Dursun Arslan, "Eğer torunlarımı arabaya bindirmiş olsaydım facia yaşanacaktı. Ben bariyeri kaldırmaya çalıştım, geçerim zannettim. Bir daha dikkatli olacağım." dedi.
Amasya Büyük Kızılca köyünde, Dursun Arslan (71), 17 Ağustos'ta yük treninin geçtiği sırada ikaz lambalarına rağmen hemzemin geçide girmeye çalıştı.
Aracından inip kapalı olan bariyeri zorla eliyle kaldırarak aracını geçirmeye çalışan Arslan, bu sırada gelen yük treninin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Trenin çarptığı otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yaşanan bu anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.
Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı olaya çok üzüldüğünü, torunlarını yanına almadığı için de mutlu olduğunu söyledi.
Can kaybı olmamasına şükrettiğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:
"Arazimden geliyordum. Orada 30-40 işçim var, çalışıyorlardı. Onların yanına her gün gidip geliyorum. Onlara yemek götürüyorum. 3 torunum var. O gün torunlarımı yanıma almadım. Her gün yanıma alıyordum. Yalvardılar, 'Dede bizi de götür.' diye. Torunlarıma, 'Bugün Amasya'ya gidiyorum sizi sonra götürürüm.' dedim. Eğer torunlarımı arabaya bindirmiş olsaydım facia yaşanacaktı. Ben bariyeri kaldırmaya çalıştım, geçerim zannettim. Bir daha dikkatli olacağım. Allah böyle acıları sadece köyüme değil, Türkiye'me göstermesin."
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