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PCR testi zorunlu olunca aşıya rağbet arttı

Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları tarafından il genelinde aşı kampanyası gece ve gündüz sürdürülürken, vatandaşlar park ve bahçelerin yanı sıra sokak ve meydanlarda kurulan stantlarda aşılarını randevusuz olabiliyor
27 Ağustos 2021 15:01
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PCR testi zorunlu olunca aşıya rağbet arttı

Yaklaşık yüzde 70'lik Covid-19 aşılama oranıyla sarı kategoride olan Kahramanmaraş'ta aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İl genelinde tüm kamu-özel-üniversite hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinde sürdürülen aşı çalışmalarında mobil aşı ekipleri ve kentin birçok noktasında kurulan aşı stantlarına ilgi arttı. Bu kapsamda il merkezinde ve tüm ilçelerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde oluşturulan aşı noktalarında aşı çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta toplamda 1 milyonun üzerinde aşı yapılırken, 1. doz aşı oranını yüzde 75 ve üzerine çıkarmak için sağlık çalışanları yoğun çalışma yürütüyor.

PCR test zorunluluğunun gelmesiyle beraber vatandaşlar ise randevu almadan aşılarını kurulan stantlarda oluyor.
İlk kez aşı olacağını söyleyen Fatmagül Şenlenmiş, "Daha önce aşı yaptırmadım, ilk defa yaptırıyorum aşıyı. Tüm vatandaşların bence bir an önce aşılanmalı, aşılanma artarsa tedbirler kalkar ortadan ve bu korona salgınından kurtuluruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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