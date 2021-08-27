PCR testi zorunlu olunca aşıya rağbet arttı
|27 Ağustos 2021 15:01
|+Aa- Yazdır
Yaklaşık yüzde 70'lik Covid-19 aşılama oranıyla sarı kategoride olan Kahramanmaraş'ta aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İl genelinde tüm kamu-özel-üniversite hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinde sürdürülen aşı çalışmalarında mobil aşı ekipleri ve kentin birçok noktasında kurulan aşı stantlarına ilgi arttı. Bu kapsamda il merkezinde ve tüm ilçelerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde oluşturulan aşı noktalarında aşı çalışmalarına devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta toplamda 1 milyonun üzerinde aşı yapılırken, 1. doz aşı oranını yüzde 75 ve üzerine çıkarmak için sağlık çalışanları yoğun çalışma yürütüyor.
PCR test zorunluluğunun gelmesiyle beraber vatandaşlar ise randevu almadan
aşılarını kurulan stantlarda oluyor.
İlk kez aşı olacağını söyleyen Fatmagül Şenlenmiş, "Daha önce aşı yaptırmadım, ilk defa yaptırıyorum aşıyı. Tüm vatandaşların bence bir an önce aşılanmalı, aşılanma artarsa tedbirler kalkar ortadan ve bu korona salgınından kurtuluruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstanbul'da, 30 Nisan'dan önceki su borçları, taksitle ödenebilecek
27 Ağustos 2021 15:24
|Gaziantep'e Adli Tıp Grup Başkanlığı açıldı
27 Ağustos 2021 15:20
|Tarım Bakanlığı tarımsal Ar-Ge projelerine 30 milyon lira destek verecek
27 Ağustos 2021 14:49
|'Afganistan'a 2004'ten bu yana yoğun bir destek programı uyguluyoruz'
27 Ağustos 2021 13:47
|İBB'ye başvuran 5 bin şoför adayının uyuşturucu testi pozitif çıktı
27 Ağustos 2021 12:41
|İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine servis genelgesi
27 Ağustos 2021 12:10
|Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
27 Ağustos 2021 08:32
|Otomobilin camında yolculuğa 1042 lira ceza
26 Ağustos 2021 23:14
|Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayini yapılacak
26 Ağustos 2021 22:46
|AÖF, Covid-19'lu öğrenciyi yedek salonda sınava alacak
26 Ağustos 2021 20:46