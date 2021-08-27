Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
|27 Ağustos 2021 15:11
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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan B.A'nın (55) Göksun ilçesinde saklandığını belirledi.
Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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