https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

63 yıllık çifti, ölüm bile ayıramadı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 63 yıldır aynı yastığa baş koyan Ayşe ve Hüseyin Öksüz çifti, tedavi gördükleri hastanede yarım saat arayla yaşamlarını yitirdi.
27 Ağustos 2021 15:32
+Aa- Yazdır
63 yıllık çifti, ölüm bile ayıramadı

Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlı Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki Hüseyin Öksüz, bir süre önce rahatsızlanarak Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından 63 yıllık eşi 79 yaşındaki Ayşe Öksüz de rahatsızlandı. O da eşinin tedavi gördüğü Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir ömrü birlikte geçiren çiftin acı haberi, yarım saat arayla geldi. Ayşe Öksüz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Hüseyin Öksüz de yarım saat sonra yaşamını yitirdi.

63 yıllık evliliklerinde 4'ü erkek 9 çocuk sahibi olan Öksüz çiftinin cenazeleri, Büyüktalı Mahallesi'nde yan yana defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Okulların açılacağı ilk hafta alınacak tedbirler belirlendi
26 Ağustos 2021 23:47		 Yük treninin 2 vagonu raydan çıktı
26 Ağustos 2021 23:15
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin geleceği belirlenecek
26 Ağustos 2021 21:35		 Zirveleriyle Kaçkarlar'daki saklı cennet: Yedigöller
26 Ağustos 2021 20:46
Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
26 Ağustos 2021 19:30		 Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor
26 Ağustos 2021 19:11
3'üncü kattan düşerek vefat eden emekli öğretmen defnedildi
26 Ağustos 2021 18:54		 Askerdeki baba, çocuğunun kalp atışını selam vererek dinledi
26 Ağustos 2021 17:03
Mahallede korkutan yangın: 6 ev alevlere teslim
26 Ağustos 2021 16:51		 İBB'nin yeni taksi alınması teklifi 8'inci kez reddedildi
26 Ağustos 2021 16:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:19 - Turuncu kategoride aranan terörist Diyarbakır'da köy evinde yakalandı16:11 - Kuzeni tacize uğrayınca karekodlu uygulama yazdı16:04 - Ömer Köse'nin eşi, Bylock operasyonunda gözaltına alındı15:54 - Haşemayla havuza girmesi engellenen kadından suç duyurusu15:45 - 'TURKOVAC' geliştirildiği Erciyes Üniversitesinde gönüllülere uygulanıyor15:38 - Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
15:32 - 63 yıllık çifti, ölüm bile ayıramadı15:28 - Ekonomistlere göre Ağustos'ta enflasyon artacak15:24 - İstanbul'da, 30 Nisan'dan önceki su borçları, taksitle ödenebilecek15:20 - Gaziantep'e Adli Tıp Grup Başkanlığı açıldı15:11 - Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı15:04 - Kocası üçüncü kattan atıp intihar süsü verdi
15:01 - PCR testi zorunlu olunca aşıya rağbet arttı14:58 - Trenin altında kalmaktan son anda kurtulan Dursun Arslan, o anları anlattı:14:55 - Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığını iki günde 30 bin kişi ziyaret etti14:52 - Erdoğan, Saraybosna'da restore edilen caminin açılışını yaptı14:49 - Tarım Bakanlığı tarımsal Ar-Ge projelerine 30 milyon lira destek verecek
14:42 - Bozkurt'ta jandarmanın balçık içinde bulduğu altın ve para sahibine ulaştırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
600 bin TL'ye makam aracı alan başkan... Şahin alacak halimiz yok ya
Mehmet Ceyhan'dan her şeyi tersine çevirecek açıklama
MEB'den 'pedagojik formasyon' kararı
Kovid'den ölen doktor, 'hastalık yok, aşı emperyalist oyun' demiş
Konya - Aksaray yolunda katliam gibi kaza: 6 kişi öldü,
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama
Sözleşmelilere kadroda ilk toplantı tarihi belli oldu!
Memurların 5434 veya 5510 sayılı kanunlara tabi olmasını belirleyen kritik dönemler
272 TL'lik yemek ücreti müdür yardımcısını yaktı!
Savcıya takipsizlik verildi, doktora 'hakaret'ten dava açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bugün olanlar 4
kanal tedavisi 3
Konuşacak bir şeyin kalmaması 1
yıllar sonra buraya bakmak 1
evde kış hazırlığı 3
Hali hal olmamak 1
biontech sonra sinovac'ın yapılması 2
iletiler bölümünde ki vurdum duymazlık 1
Ne yapalım dağılalım mı? 2
haşlanmış patates 2
SON İLANLAR
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 39 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam