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Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7 olduğunu bildirdi.
27 Ağustos 2021 15:38
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Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu."

MSB, bu sabah Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı
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