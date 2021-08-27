Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7 olduğunu bildirdi.
|27 Ağustos 2021 15:38
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu."
MSB, bu sabah Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
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