Ömer Köse'nin eşi, Bylock operasyonunda gözaltına alındı
|27 Ağustos 2021 16:04
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ümraniye'de gerçekleştirilen operasyonda, eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'nin eşi S.K. gözaltına alındı. S.K. 'nın Bylock kullanıcısı olduğu ve bu sebeple aranmasının olduğu tespit edildi. S.K'ya ait Bylock yazışmaları incelendiğinde FETÖ/PDY örgüt lideri Fetullah Gülen'in konuşmalarının gruplarda örgütsel motivasyonu artırmak ve örgütsel kopmaların önüne geçmek adına yazı haline getirilerek paylaşıldığı, yine 2015 yılında örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonları itibarsızlaştırmak adına operasyonları eleştiren yazışmalar yapıldığı belirlendi.
S.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığa çıkarıla şüpheli, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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