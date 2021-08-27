https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

En ucuz süt 5 lira, bir kilo peynir et fiyatlarıyla yarışıyor

Marketlerde en ucuz süt 5.25 TL'den satılır oldu. Yaygın markalı sütlerin litresi ise 8 lirayı aşıyor. Peynir fiyatları, kırmızı et fiyatlarıyla yarışıyor. Marketler bir kiloluk peynirleri ambalajı keserek yarım kilodan olarak satmaya başladı.
27 Ağustos 2021 16:39
+Aa- Yazdır
En ucuz süt 5 lira, bir kilo peynir et fiyatlarıyla yarışıyor

Son dönemde süt ve süt ürünleri fiyatlarındaki artış oldukça dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Marketlerde en ucuz süt 5 liradan satılırken; çeşidine göre değişmekle birlikte bir kilo peynir 60 lirayı aşarak dana etiyle yarışır hale geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de süt fiyatlarının Temmuz 2020-Temmuz 2021 aralığındaki bir yıllık süreçte yüzde 32 zamlanarak 6.6 TL'ye çıktığını, aynı dönem aralığında peynir çeşidi fiyatlarının yüzde 20 arttığını ortaya koyuyor.

TÜİK'e göre, 2021 Temmuz'da dana etinin kilosu 65 lira iken, bir kilo tulum peynir ise 62 TL.

Fiyatlardaki artışı sozcu.com.tr'ye değerlendiren Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, 2020 boyunca yüzde 30'u aşan girdi maliyetlerindeki artışa rağmen süt ve süt ürünleri fiyatlarının ortalama yüzde 20 artabildiğini söyledi.

Tezel, yıl sonuna kadar yeni bir fiyat artışı öngörmediklerini ifade etti.

VATANDAŞ GRAMA DÜŞTÜ

Marketteki fiyatlar düzenli olarak takip edildiğinde, süt ve süt ürünlerinin yaklaşık son 2 senedir neredeyse her ay zamlandığı görülüyor. Bu durum, marketteki etiketlerin alt kısmında yer alan 'fiyat değişim tarihi' ibaresinden de takip edilebilir.

Öyle ki, 2019'da litresi 4 liradan satılan bir kutu süt, 2021 Ağustos itibarıyla neredeyse 9 liradan satılır hale geldi.

TÜİK verilerine göre son bir yılda yalnızca 30 kuruş zamlanarak 31 liraya çıkan beyaz peynirin kilosu ise, marketlerde 60 lirayı aşıyor.

Türk-İş de 2021 Ağustos'a ilişkin açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı verilerinde, fiyatlardaki pahalılıktan dolayı bir kiloluk peynir ürünlerinin artık neredeyse tamamının 500 gramlık kutu içinde satılmaya başladığına dikkat çekti.

Bu durumu biz de Sozcu.com.tr olarak İstanbul Avcılar'daki bir markette tespit ettik. Kilosu 57 TL'den satılan kaşar peynirinin, 454 grama düşürülerek 25.86 TL'den satıldığını gözlemledik.

MALİYETLERDE YÜZDE 17-80 ARASINDA ARTIŞ VAR

SETBİR Başkanı Tarık Tezel, üretimdeki maliyetlerin hızlı artışının, tüketiciye yansıyan pahalılığın ana nedeni olduğunu vurguladı.

Tezel, süt ürünü üretiminde, temel hammadde olan çiğ sütün dışında diğer maliyet unsurlarını şöyle sıraladı:

Ara nakliyeler ve toplama bedelleri, kalite, muhafaza (soğuk zincir), stok ve finansman, lojistik, işçilik, enerji, endüstriyel işletme giderleri, ambalaj, dağıtım ve pazarlama.

Haziran 2020-Haziran 2021 aralığında maliyetlerdeki artışın ambalaj hammaddelerinde yüzde 80, çiğ sütte yüzde 39.13, elektrikte yüzde 30, doğalgazda yüzde 26.4 olduğunu, bunu yüzde 21 ile de işçilik bedellerinin takip ettiğini aktaran Tezel, şöyle devam etti:

"Endüstriyel işletme giderleri yüzde 17, akaryakıt fiyatı yüzde 23, pazarlama ve dağıtım hariç maliyetlerdeki toplam artışın yüzde 40.65 oranında gerçekleştiği görülüyor."

ÜRETİCİ GELECEK ENDİŞESİ YAŞIYOR

Öte yandan Tezel, pandemi nedeniyle gerek iç piyasada talebin düşmesi, gerekse ihracattaki daralmanın stoklanabilecek ürünlerdeki üretim artışını, dolayısıyla stok maliyetlerini artırdığına dikkat çekti.

"Hem artan stoklar ve stok maliyetleri, hem de ihracat pazarındaki zorluklar, sanayicimiz üzerinde büyük bir yük oluşturdu" diyen Tezel, "Düşen talep ise üreticimizde artan bir gelecek endişesi yarattı" diye konuştu.

Tezel, "Bu zor dönemin aşılması için, en azından belli bir süre uygulanmak üzere, süt ve süt ürünlerinde KDV'nin sıfırlanmasını, üretim istikrarının sağlanabilmesi için arz ve talep düzenlemesi ve stok maliyetlerinin azaltılabilmesi amacıyla depolama desteği verilmesini öneriyoruz" ifadelerine yer verdi.

GAMZE BAL
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
38 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın 786 TL'ye yükseldi
27 Ağustos 2021 17:26		 Dolar haftayı düşüşle kapattı
27 Ağustos 2021 17:19
Ekonomistlere göre Ağustos'ta enflasyon artacak
27 Ağustos 2021 15:28		 Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
27 Ağustos 2021 13:33
Güvenlik güçleri için geliştirilmiş yerli tüfekler geliyor
27 Ağustos 2021 13:32		 Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
27 Ağustos 2021 13:15
Merkez Bankası'nın rezervi 105,8 milyar dolara yükseldi
27 Ağustos 2021 11:56		 Türkiye hızlı tren ağlarıyla örülüyor: 4 Eylül'de açılıyor
27 Ağustos 2021 11:46
'Yapay zeka projelerinde gıdanın payı artmalı'
27 Ağustos 2021 10:29		 Yedi emin taksiyle doldu
27 Ağustos 2021 09:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:50 - Evden kaçarak girdiği deniz 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu17:47 - Tatil için Antalya'ya giden aileden 5 kişi kazada hayatını kaybetti17:40 - Tunceli'de örtü yangını: Müdahale sürüyor17:35 - Dogecoin mağduru avukat: Thodex'ten daha büyük bir dolandırıcılık17:32 - MNG Kargo'dan açıklama: Sistemden kaynaklı açık yok17:28 - Otomobil ile çarpışan ambulans yan yattı: 4 sağlık çalışanı yaralı
17:26 - Çeyrek altın 786 TL'ye yükseldi17:19 - Dolar haftayı düşüşle kapattı17:06 - Türkiye'de bu alanda ölümler yarı yarıya düştü16:59 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Afganistan' açıklaması16:54 - Aşı karşıtı diş hekimine 5 ay meslekten men16:53 - 2 çocuk annesi, kocasını öldürdü, tutuklanınca hamile olduğunu öğrendi
16:46 - O ilde termometreler 42 dereceyi gösterdi!16:41 - Aynı aileden aşı olmayan üç kişi, üç günde koronavirüse yenildi16:39 - En ucuz süt 5 lira, bir kilo peynir et fiyatlarıyla yarışıyor16:31 - Kurtulmuş: Yaklaşık 340 milyon civarında ziyanla karşı karşıyayız16:27 - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
16:19 - Turuncu kategoride aranan terörist ile iki iş birlikçi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
600 bin TL'ye makam aracı alan başkan... Şahin alacak halimiz yok ya
Mehmet Ceyhan'dan her şeyi tersine çevirecek açıklama
MEB'den 'pedagojik formasyon' kararı
Kovid'den ölen doktor, 'hastalık yok, aşı emperyalist oyun' demiş
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama
Tatil için Antalya'ya giden aileden 5 kişi kazada hayatını kaybetti
Sözleşmelilere kadroda ilk toplantı tarihi belli oldu!
Memurların 5434 veya 5510 sayılı kanunlara tabi olmasını belirleyen kritik dönemler
272 TL'lik yemek ücreti müdür yardımcısını yaktı!
Savcıya takipsizlik verildi, doktora 'hakaret'ten dava açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eylül 2
Bugün olanlar 4
entry budamak 2
telefon defteri 1
kendi imkanlarıyla çoğalan 1
çikolata 1
Uykuya dalmadan önce,uyandıktan hemen sonra ilk akla gelen 1
Erteleniyoruz 2
kıvırcık marul 1
aptal numarası yapmak 1
SON İLANLAR
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 39 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam