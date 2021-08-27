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Aynı aileden aşı olmayan üç kişi, üç günde koronavirüse yenildi

Ordu'da 35 yaşındaki Mustafa Altıntaş ile annesi ve anneannesi, üç gün içinde corona virüsten hayatını kaybetti. Aile fertlerinin aşı yaptırmadıkları öğrenildi.
27 Ağustos 2021 16:41
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Aynı aileden aşı olmayan üç kişi, üç günde koronavirüse yenildi

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Altıntaş (35) ile annesi Hamide Altıntaş (67) ve anneannesi Ayşe Yılmaz (84) rahatsızlanınca hastaneye gitti. Ailenin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Durumu ağır olan Ayşe Yılmaz, hastanede yoğun bakıma kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Hamide Altıntaş 25 Ağustos'ta, oğlu Mustafa Altıntaş ise 26 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Ölen 3 kişi, köyde toprağa verildi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ölen ailenin corona virüs aşılarını yaptırmadıklarını söyledi. Bu arada, ailenin bazı fertlerinin de corona virüs karantinasında olduğu öğrenildi.
DHA
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