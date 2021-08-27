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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Afganistan' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afganistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili, "Yine şartlar uygun olduğu zaman birlikte neler yapabiliriz onu değerlendireceğiz. Ümidimiz, biran önce Afganistan'daki şiddetin bitmesi ve belirsizliğin ortadan kalkmasıdır. Afganistan bizim için önemli, Afganistanlı kardeşlerimiz bizim için son derece önemlidir" dedi.
27 Ağustos 2021 16:59
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Afganistan' açıklaması

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, esnaf ziyaretlerinin ardından Nevşehir Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Savran'dan bilgiler alan Oktay, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oktay, Afganistan'daki olaylara değinerek, "Afganistan ile ilgili sabah Cumhurbaşkanımızda gerekli açıklamaları yaptılar. Afganistan'daki son durumu sizler de zaten neredeyse canlı izliyorsunuz. Özellikle uluslararası havalimanında olan bir patlama ve orada en son bendeki bilgiler 72 kişinin hayatını kaybettiği şeklindeydi. Tabii son derece üzücü. Biz Türkiye olarak her zaman şunu ifade ettik. Terörün ırkı, dini, cinsiyeti olmaz. Senin teröristin, benim teröristim olmaz. Türkiye terörizmle her zaman mücadele etmiştir ve hiçbir şekilde ayrım yapmadan, coğrafya, hele hele inanç ayrımı yapmadan bugün de Türkiye aynı duruşunu net bir şekilde ifade ediyor. Buradan yine bu şiddeti, saldırıyı kınadığımızı ifade ediyorum. 31 Ağustos zaten orada bulunan bazı güçlerin de çıkacağı tarihti. Türkiye olarak biz havalimanındaki hem güvenliğin sağlanmasını hem de oradaki faaliyetlerin yürütülmesi, aynı zamanda da tahliyelerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesiyle ilgili gerekli desteği verdik. Orada bulunan hem Dışişleri personelimiz hem de Silahlı Kuvvetlerimizin bulunduğu birimler olarak. Dün itibarıyla da zaten açıkladık. Biz de askerimizi oradan çekiyoruz. Bizim askerimizin, Mehmetçiğimizin canı, güvenliği son derece önemlidir. Her bir personelimizi en kısa sürede biz de çekiyor olacağız. Havalimanının işletilmesiyle ilgili talep var. Bu bize de Taliban tarafından gelen bir taleptir. Bizim de ifade ettiğimiz şey; zaten öncesinde de aynı şeyi yapıyorduk. Gelişen şartlara göre durum değerlendirmesi yapıp kararımızı vermeye çalışıyorduk. Sahada tamamen yeni bir durum var. Güvenlik şartlarının sağlanması şartıyla, zaten bunlar yine konuşulur tüm birimlerimiz görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Oktay, "Askerimizi çekiyoruz. Patlamada herhangi bir ne zayiatımız ne de herhangi bir sıkıntımız yoktur. En kısa sürede de yine Türkiye'ye sağ salim getiriyor olacağız. Orada önce İslamabad'a, sonrasında THY ile Türkiye uçuşlarını sağlıyor olacağız. Ümidimiz, biran önce Afganistan'daki şiddetin bitmesi ve belirsizliğin ortadan kalkmasıdır. Birlikte çalışılabilecek bir ortamın oluşmasıdır. Afganistan bizim için önemli, Afganistanlı kardeşlerimiz bizim için son derece önemlidir. Afganlar her zaman birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma halinde olduğumuz millettir. Bu zor zamanlarında bu dayanışmayı göstermiş bulunmaktayız. Diğer ülkeler anında çekilirken, biz çekilmedik. Orada hizmetlerimizi devam ettirdik. Yine şartlar uygun olduğu zaman birlikte neler yapabiliriz onu değerlendireceğiz. Kararımızı verip ona göre de yolumuza devam edeceğiz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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