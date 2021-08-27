Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Afganistan' açıklaması
|27 Ağustos 2021 16:59
|+Aa- Yazdır
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, esnaf ziyaretlerinin ardından Nevşehir Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Savran'dan bilgiler alan Oktay, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oktay, Afganistan'daki olaylara değinerek, "Afganistan ile ilgili sabah Cumhurbaşkanımızda gerekli açıklamaları yaptılar. Afganistan'daki son durumu sizler de zaten neredeyse canlı izliyorsunuz. Özellikle uluslararası havalimanında olan bir patlama ve orada en son bendeki bilgiler 72 kişinin hayatını kaybettiği şeklindeydi. Tabii son derece üzücü. Biz Türkiye olarak her zaman şunu ifade ettik. Terörün ırkı, dini, cinsiyeti olmaz. Senin teröristin, benim teröristim olmaz. Türkiye terörizmle her zaman mücadele etmiştir ve hiçbir şekilde ayrım yapmadan, coğrafya, hele hele inanç ayrımı yapmadan bugün de Türkiye aynı duruşunu net bir şekilde ifade ediyor. Buradan yine bu şiddeti, saldırıyı kınadığımızı ifade ediyorum. 31 Ağustos zaten orada bulunan bazı güçlerin de çıkacağı tarihti. Türkiye olarak biz havalimanındaki hem güvenliğin sağlanmasını hem de oradaki faaliyetlerin yürütülmesi, aynı zamanda da tahliyelerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesiyle ilgili gerekli desteği verdik. Orada bulunan hem Dışişleri personelimiz hem de Silahlı Kuvvetlerimizin bulunduğu birimler olarak. Dün itibarıyla da zaten açıkladık. Biz de askerimizi oradan çekiyoruz. Bizim askerimizin, Mehmetçiğimizin canı, güvenliği son derece önemlidir. Her bir personelimizi en kısa sürede biz de çekiyor olacağız. Havalimanının işletilmesiyle ilgili talep var. Bu bize de Taliban tarafından gelen bir taleptir. Bizim de ifade ettiğimiz şey; zaten öncesinde de aynı şeyi yapıyorduk. Gelişen şartlara göre durum değerlendirmesi yapıp kararımızı vermeye çalışıyorduk. Sahada tamamen yeni bir durum var. Güvenlik şartlarının sağlanması şartıyla, zaten bunlar yine konuşulur tüm birimlerimiz görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
Oktay, "Askerimizi çekiyoruz. Patlamada herhangi bir ne zayiatımız ne de herhangi bir sıkıntımız yoktur. En kısa sürede de yine Türkiye'ye sağ salim getiriyor olacağız. Orada önce İslamabad'a, sonrasında THY ile Türkiye uçuşlarını sağlıyor olacağız. Ümidimiz, biran önce Afganistan'daki şiddetin bitmesi ve belirsizliğin ortadan kalkmasıdır. Birlikte çalışılabilecek bir ortamın oluşmasıdır. Afganistan bizim için önemli, Afganistanlı kardeşlerimiz bizim için son derece önemlidir. Afganlar her zaman birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma halinde olduğumuz millettir. Bu zor zamanlarında bu dayanışmayı göstermiş bulunmaktayız. Diğer ülkeler anında çekilirken, biz çekilmedik. Orada hizmetlerimizi devam ettirdik. Yine şartlar uygun olduğu zaman birlikte neler yapabiliriz onu değerlendireceğiz. Kararımızı verip ona göre de yolumuza devam edeceğiz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kurtulmuş: Yaklaşık 340 milyon civarında ziyanla karşı karşıyayız
27 Ağustos 2021 16:31
|Erdoğan, Saraybosna'da restore edilen caminin açılışını yaptı
27 Ağustos 2021 14:52
|Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
27 Ağustos 2021 13:56
|'Çocuklarımız kitapla, okulla büyürse cezaevlerini kapatır okul yaparız'
27 Ağustos 2021 13:35
|Bakan Soylu, selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü
27 Ağustos 2021 13:02
|600 bin TL'ye makam aracı alan başkan... Şahin alacak halimiz yok ya
27 Ağustos 2021 10:17
|'Önceliğimiz vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesidir'
27 Ağustos 2021 10:17
|'Yavaş, göreve geldiğinden bu yana 6 bin 500 işçi aldı'
27 Ağustos 2021 09:45
|Afganistan ile köprüleri atmıyoruz
27 Ağustos 2021 06:15
|Kamu alacaklarının yapılandırılması için son tarih 1 ay uzatıldı
27 Ağustos 2021 01:32