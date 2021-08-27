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Tunceli'de örtü yangını: Müdahale sürüyor

Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında bulunan Tanzi Deresi mevkiinde çıkan örtü yangınlarının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
27 Ağustos 2021 17:40
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Tunceli'de örtü yangını: Müdahale sürüyor

Valilikten yapılan açıklamada, kente bağlı Ovacık ve Hozat ilçeleri arasında yer alan Buzlutepe köyü mevkiinde başlayan örtü yangının ekiplerin gayretli çalışması sonucu 25 Ağustos günü akşam saatlerinde söndürüldüğü anımsatıldı.

Aynı bölgenin batısında bulunan Tanzi Deresi üzerindeki üç aynı noktada da dün küçük çapta tekrar örtü yangını çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları Orman İşletme Müdürlüğümüz, jandarmamız, İl Özel İdaremiz ekipleri ve ihtiyaç duyulan ilçe itfaiye belediyeleri ekiplerince devam etmektedir. Bölge görevli olmayan vatandaşlarımız için risk taşıdığından vatandaşlarımızın İlçe Kaymakamlığımızın izni haricinde alana girmemeleri ve bu hususta görevlilerimize yardımcı olmaları rica olunur."
Anadolu Ajansı
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