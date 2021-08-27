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UKOME toplantısındaki 'taksimetre' iddiasına Oda Başkanından yanıt

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, kendisine ait aracın taksimetresiyle oynandığı iddialarına yanıt verdi. Aksu, İstanbul'un taksi sorununa yönelik çözüm önerilerini paylaştı.
27 Ağustos 2021 18:00
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UKOME toplantısındaki 'taksimetre' iddiasına Oda Başkanından yanıt

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya ait aracın taksimetresiyle oynandı mı? İddia Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) yapılan oturumda gündeme geldi. Aksu iddiayı yalanladı.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Benim adıma olan araç hakkında da böyle bir iddia ortaya atıldı. Asılsız ve yalan bir iddia. Kesinlikle bunu beyan etmek istiyorum. Benim aracımda da Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü denetim yaptı, hiçbir sorun sıkıntı olmadı" dedi.

Aksu'ya göre İstanbul'daki taksi sayısının artırılmasına gerek yok.

"Var olan 17 bin 395 tane çalışan ticari taksiyi rehabilite edelim eğitimler verelim denetimler yapalım çalışma sistemini revize edelim İstanbul'a bu sayı yeterli diyoruz."

"Teknolojik sisteme geçilirse kesinlikle taksi ihtiyacı artışına gerek yok"

Aksu, "İstanbul'daki taksiler çağrı merkeziyle çalışırsa, aplikasyon hayata geçerse, teknolojiyi kullanırlarsa yani kısacası taksiyle yolcuyu buluşturan teknolojik sisteme geçilirse kesinlikle taksi ihtiyacı artışına gerek yok" diye konuştu.

Aksu, üzerinde çalışılan uygulamayla ilgili detaylar da verdi.

"Teknoloji hayata geçerse bu şikayetler de olmayacak. Taksici ile yolcu buluşacak nereden nereye gidiyor, kaç para yazıyor, araç sahibi, kullanan şoför ortada olacak bütün bilgileri hem yolcu hem taksici görecek böylece şikayetlerde kesinlikle olmayacak. En kısa zamanda aplikasyonumuzu hayata geçireceğiz. Şu anda son aşamada."
TRT
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