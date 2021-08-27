Genç kadını elektrik çarptı, yakınları hastanede tedaviyi reddedip toprağa gömdü
|27 Ağustos 2021 18:07
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Olay, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde bahçesinde yaşandı. 33 yaşındaki Y.K. elektrik akımına kapılarak ambulansla hastanenin aciline getirildi. Burada yakınları sağlık görevlilerin müdahalesini reddederek imza karşılığında sorumluluğu üstlenip hastayı acilden çıkardı. Sedyeyle hastanenin acilinden çıkarılan Y.K., yakınları tarafından hastanenin bahçesinde kazılan toprağa gömüldü. Hastane çalışanlarının durumu fark etmesiyle durum polise bildirildi. Kısa sürede çok sayıda polisin geldiği hastane bahçesinde gerginlik yaşandı.
Aile görevlileri izin vermeyince kadını farklı yere götürdüler
Y.K.'nın ailesi ile güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına yansırken, aile bireyleri elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki kadını iddiaya göre hastaneden alarak başka bir alanda vücudundaki elektriği almak için toprağa gömdüğü ileri sürüldü. Hastane bahçesinde kazılan alan ise görevliler tarafından kazma ve kürekle kapatıldı.
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