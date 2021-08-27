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Adnan Menderes Üniversitesi'nde, yüz yüze eğitim tarihi belli oldu

ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir'den beklenen açıklama geldi. Üniversitede eğitimler 13 Eylül itibariyle yüz yüze olarak başlayacak.
27 Ağustos 2021 18:14
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Adnan Menderes Üniversitesi'nde, yüz yüze eğitim tarihi belli oldu

Yeni eğitim öğretim yılının belli olmasının ardından, ülke genelindeki üniversitelerden de yüz yüze eğitim tarihleri ilgili tek tek açıklamalar gelmeye devam ediyor. Birçok üniversite eğitim tarihlerini açıklamasının ardından, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden de (ADÜ) beklenen açıklama geldi. Yeni eğitim öğretim yılının 13 Eylül'de başlayacağını açıklayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bu yıl derslerin karma eğitim olarak yapılacağını belirtti. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; ""2021-2022 Akademik Yılı'nın 13 Eylül'de başlayacağı Üniversitemizde Güz Dönemi için Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyde dersler üniversitemiz yerleşkelerinde, yoğunluk Yüz Yüze Eğitimde olmak üzere Karma Eğitim (Yüz yüze ve Uzaktan Eğitim) yoluyla yürütülecektir. Üniversitemize, öğrencilerimize ve Aydınımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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