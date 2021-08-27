Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
|27 Ağustos 2021 18:37
|+Aa- Yazdır
BIST 100 endeksi, en düşük 1.444,11 en yüksek 1.472,46 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,94 artarak 1.458,23 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,21 kayıpla 485,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,22 azalışla 3.217,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 788,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 786,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,58 değer kaybederek 8,3660 liraya, avro da yüzde 0,53 azalarak 9,8710 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,12 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,13 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,41 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa günü yükselişle tamamladı
27 Ağustos 2021 18:19
|Çeyrek altın 786 TL'ye yükseldi
27 Ağustos 2021 17:26
|Dolar haftayı düşüşle kapattı
27 Ağustos 2021 17:19
|En ucuz süt 5 lira, bir kilo peynir et fiyatlarıyla yarışıyor
27 Ağustos 2021 16:39
|Ekonomistlere göre Ağustos'ta enflasyon artacak
27 Ağustos 2021 15:28
|Güvenlik güçleri için geliştirilmiş yerli tüfekler geliyor
27 Ağustos 2021 13:32
|Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
27 Ağustos 2021 13:15
|Merkez Bankası'nın rezervi 105,8 milyar dolara yükseldi
27 Ağustos 2021 11:56
|Türkiye hızlı tren ağlarıyla örülüyor: 4 Eylül'de açılıyor
27 Ağustos 2021 11:46
|'Yapay zeka projelerinde gıdanın payı artmalı'
27 Ağustos 2021 10:29