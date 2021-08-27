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Cristiano Ronaldo yeniden Manchester United'da

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna kattı.
27 Ağustos 2021 19:11
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Cristiano Ronaldo yeniden Manchester United'da

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna kattı.

Anadolu Ajansı
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