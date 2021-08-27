'Staj kaydına gidiyorum' diye evden çıkan Merve'den haber alınamıyor
|27 Ağustos 2021 19:17
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Merve Mutlu (21), 25 Ağustos'ta "Mardin'e staj için kayıt yaptırmaya gidiyorum" diye evden çıktı.
Akşam eve dönmeyen Merve'yi, ailesi telefonla aradı, ancak ulaşamadı. Merve'nin gidebileceği yerlere bakan aile, sonuç alamayınca, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi, 3 gündür haber alamadıkları Merve'nin geri dönmesini bekliyor.
''YALVARIYORUM DÖN GEL EVE''
Kadriye Mutlu, kızının, kaybolduğu günün sabahında erken kalktığını ve Mardin'e gideceğini söylediğini anlattı. Anne Mutlu, "Bana kıyamazdı, hep moral verirdi. Sen benim moralimsin kızım, yalvarıyorum dön gel eve" diye konuştu.
''KAÇIRILMA İHTİMALİ OLABİLİR''
Genç kızın ağabeyi Refik Mutlu da şunları söyledi:
''Okula gidiyorum diyorsa eğer, kesin okul için çıkmıştır evden. Kaçırılma ihtimali de olabilir. Her gün haberler çıkıyor zaten. Farklı farklı haberler ve kadın cinayetleri. Ölmeden ya da başına bir şey gelmeden bulunması lazım.''
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