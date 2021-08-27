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Ankara'da 30 Ağustos'ta bu yollar araç trafiğine kapatılacak

Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında araç trafiğine kapatılacak yolları açıkladı.
27 Ağustos 2021 20:04
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Ankara'da 30 Ağustos'ta bu yollar araç trafiğine kapatılacak

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Anıtkabir'de ve TBMM tören alanından Ulus Eski TBMM Binası'na kadar olan güzergahlarda resmigeçit töreni düzenlenecektir. Söz konusu etkinlikler ile ilgili olarak 29 Ağustos 2021 Pazar günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydanı arası) Ulus gidiş istikametine göre tek şeritli olarak çalıştırılacaktır" denildi.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

"30 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren; Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası açılan tüm cadde ve sokaklar, Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Çankırı Caddesi (tüm cadde boyunca) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Kolej Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak, Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar (İhtiyaç duyulması halinde), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, açılan tüm cadde ve sokaklar; Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşım araçlarını kullanmaya özen göstermeleri faydalı olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
İhlas Haber Ajansı
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