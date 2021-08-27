https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eskişehir'de 5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!

Eskişehir'de Küllüoba Höyüğü'ndeki arkeolojik kazılarda, milattan önce 3 bin yıllarına dayanan küp şeklinde 25 çocuk mezarıyla iskeletlerin yanı sıra 'ölü hediyesi' olarak bırakıldığı tahmin edilen mühür, saç halkalar ve takılar bulundu.
27 Ağustos 2021 20:25
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Seyitgazi ilçesi Yenikent Mahallesi'nde Küllüoba kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle 1996 yılında başladı. Aradan geçen zamanda kazı alanında ilk Tunç çağının kültürel özelliklerini ortaya çıkaran objelerin yanı sıra hayvan kemikleri ve yerleşim yerleri tespit edildi. Kazılarda, Milattan Önce 3 bin yılına uzanan taş sanduka ve çömlek mezar olmak üzere toplam 20 mezar alanı belirlendi.

Bu yıl da devam eden Küllüoba Höyüğü'ndeki kazıda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öncülüğündeki Batman ve Hacettepe üniversitelerinden öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan 35 kişilik ekip görev yaparken, yeni bir mezarlık alanı daha tespit edildi. Alanda yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen küp şeklinde 25 mezar ortaya çıkarılırken, içlerinde de çoğunlukla anne karnındaki duruş olarak tabir edilen, dizleri karına çekik vaziyette çocuk iskeletlerine ulaşıldı. Ayrıca küplerde mühür, saç halkaları ve takılara rastlandı.

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Türkteki, 30'dan fazla mezara ulaştıklarını ifade ederek, "Bu seneki çalışmalarımızı höyüğün Milattan Önce 3 bin yıllarına tarihlenen mezarlık alanında ve yine bu mezarlıkla aynı döneme tarihlenen yerleşim alanında sürdürüyoruz. Bu seneki verilerimizin en büyük özelliği, daha önce tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir yerleşmeyle karşı karşıyayız. Aynı zamanda mezarlık alanında da yeni verilere ulaştık. Mezar sayımız şu anda 30'dan fazla. Özellikle çömlek mezar geleneğinin burada yaygın olduğunu görüyoruz. Az da olsa 'taş sanduka' dediğimiz mezar tipleri de var. Bu çömlek mezarlarda daha çok çocukların gömüldüğünü, bebek ve çocuk ölümlerinin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu mezarlarda zaman zaman daha çok 'ölü hediyeleri' ile karşılaşıyoruz. Bunlar içerisinde mühür, koruyucu anlamı olan mühürler veya saç halkası, küpe, iğne gibi bazı bronz eşyaları da buluyoruz. Anadolu'nun en eski şehirlerinden birisi burası. Tunç çağı Anadolu için şehirleşmenin başlangıç aşaması. Şimdi daha erken dönem tabakalara inerek, buradaki gelişimi daha açık bir şekilde görmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Mezar alanındaki küpler içindeki iskeletler çıkarıldıktan sonra incelenmesi için Hacettepe Üniversitesi Antik DNA Laboratuvarı'na gönderildi. İskeletler üzerinde yapılacak çalışmalarla hastalıkları, ölüm nedenleri, yaşam koşulları gibi verileri sağlayacak. Antik DNA çalışmaları akrabalık ilişkilerini daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

KAFATASLARINDA YARA İZLERİ VAR

Bulunan iskeletler üzerinde yapılan ilk incelemelerde bazı bireylerin çeşitli kafatası yaralanmalarına bağlı olarak ölmüş olmaları, sosyal çatışma veya savaş olgusunu da gündeme getiriyor. Şu ana kadarki çalışmalarımızda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 30'a yakın bireye ulaşılan kazılarda 'ölü hediyesi' olarak mezar alanına çeşitli kaplar, mühür ve bazı metal eşyaların konulduğu saptandı. Öte yandan alanda farklı bitki türlerine ait tohumların, çeşitli kaplarda ağızları hava almayacak şekilde kille sıvanarak saklandığı tespit edildi. Kil topaklarından birinde bu işi yapan kişiye ait parmak izleri de belirlendi. Tohum bankalarını anımsatan bu görüntü, Küllüoba yaklaşık 5 bin yıl önce yaşayanların tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için önlem aldığını ortaya koydu.

İLK ŞEHİR YAPILANMASI ORTAYA ÇIKARILDI

İlk Tunç çağına ilişkin yürütülen kazı çalışmalarında geçen dönem, 5 bin yıl önce Anadolu'daki ilk şehirleşme yapılanmasının yanı sıra çömlek mezar içerisinde 2-4 yaşlarında ve 13-14 yaşlarında iki iskelet daha bulunmuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
O ilde termometreler 42 dereceyi gösterdi!
27 Ağustos 2021 20:15		 Konya'da şaşırtan görüntü: Obruk içerisinde obruk
27 Ağustos 2021 18:29
Genç kadını elektrik çarptı, yakınları hastanede tedaviyi reddedip toprağa gömdü
27 Ağustos 2021 18:07		 Tunceli'de örtü yangını: Müdahale sürüyor
27 Ağustos 2021 17:40
63 yıllık çifti, ölüm bile ayıramadı
27 Ağustos 2021 15:32		 Okulların açılacağı ilk hafta alınacak tedbirler belirlendi
26 Ağustos 2021 23:47
Yük treninin 2 vagonu raydan çıktı
26 Ağustos 2021 23:15		 Büyükada Rum Yetimhanesi'nin geleceği belirlenecek
26 Ağustos 2021 21:35
Zirveleriyle Kaçkarlar'daki saklı cennet: Yedigöller
26 Ağustos 2021 20:46		 Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
26 Ağustos 2021 19:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:57 - Komşusu kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti20:54 - İstanbul aşı haritasında mavi renge döndü20:47 - Erdoğan: Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu20:43 - Polisin operasyonlarda vazgeçilmezi: Jammer timi20:33 - Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 18 yıl hapis istemi20:25 - Eskişehir'de 5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!
20:15 - O ilde termometreler 42 dereceyi gösterdi!20:04 - Ankara'da 30 Ağustos'ta bu yollar araç trafiğine kapatılacak19:53 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:48 - Kılıçdaroğlu: Yangınlarda bir dayanışma kültürü sergilendi19:37 - Ömer Köse'nin eşi FETÖ'den tutuklandı19:34 - Pentagon: Afganistan'da ikinci bir patlama olduğuna inanmıyoruz
19:23 - Aynı aileden aşı olmayan üç kişi, koronavirüse yenildi19:17 - 'Staj kaydına gidiyorum' diye evden çıkan Merve'den haber alınamıyor19:11 - Cristiano Ronaldo yeniden Manchester United'da19:06 - Bakan Özer'den ilk resmi ziyaretinde '6 Eylül' açıklaması18:55 - Türk F-16 savaş uçakları Polonya semalarında NATO sınırlarını koruyor
18:45 - Fırsatçılar bu kez de kiralık ev arayanları hedef aldı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Ceyhan'dan her şeyi tersine çevirecek açıklama
600 bin TL'ye makam aracı alan başkan... Şahin alacak halimiz yok ya
MEB'den 'pedagojik formasyon' kararı
Tatil için Antalya'ya giden aileden 5 kişi kazada hayatını kaybetti
Kovid'den ölen doktor, 'hastalık yok, aşı emperyalist oyun' demiş
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama
Sözleşmelilere kadroda ilk toplantı tarihi belli oldu!
Memurların 5434 veya 5510 sayılı kanunlara tabi olmasını belirleyen kritik dönemler
Danıştay, rüşvet alan orman muhafaza memurunun ihracını onadı
Ekonomistlere göre Ağustos'ta enflasyon artacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güzel aşık 1
turkovac 2
koalisyon 1
köpeğe kaynar su döken güvenlik görevlisi 2
çığlık atmak 2
kendi imkanlarıyla çoğalan 1
kıvırcık marul 1
Erteleniyoruz 2
yıllar sonra buraya bakmak 1
şu an çalan şarkı 2
SON İLANLAR
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam