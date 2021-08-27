https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 18 yıl hapis istemi

Bursa'da görüşmek için gittiği cezaevindeki mahkumlara uyuşturucu maddesi sattığı iddia edilen avukat A.A. (32) hakkında 10 ile 18 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açıldı. Avukat A.A.'nın, pandemi sürecinde görüş odalarına tedbir amacıyla yapılan cam paravanları kırıp mahkumlara gramlık küçük paketlerle uyuşturucu sattığı öne sürüldü.
27 Ağustos 2021 20:33
+Aa- Yazdır
Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 18 yıl hapis istemi

Bursa H Tipi Cezaevi'nde, pandemi sürecinde virüsün yayılmasını engellemek için görüş odalarına yapılan cam paravanların sürekli olarak kırılmasından şüphelenen infaz koruma memurları, görüşmek için cezaevine gelen avukatları ve konuştukları müvekkillerini takibe aldı. İddiaya göre, Bursa Barosu avukatlarından A.A.'nın sürekli olarak cezaevine geldiği ve mahkumlarla kısa süreli görüşmeler yaparak ayrıldığı dikkat çekti. İnfaz koruma memurları, Avukat A.A.'nın görüştüğü tutukluların koğuşlarında yaptıkları aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirdi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZIYLA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan, A.A., bu kez tutuklanarak cezaevine kondu. Yaklaşık 2 ay cezaevinde kalan avukat, hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinden sonra, hakim kararıyla tahliye edildi. Hakkında, Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Uyuşturucu temin etmek' suçundan 10 ile 18 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açılan A.A., cezaevi girişinde sadece X-Ray cihazından geçirildiği ancak avukatlık statüsü nedeniyle üzerinin detaylı aranmadığı, uyuşturucu maddeleri cezaevine rahatlıkla sokarak cam paravanlardan mahkumlara gramlık küçük paketlerle satmakla suçlanıyor.

Avukat A.A.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Savcıya takipsizlik verildi, doktora 'hakaret'ten dava açıldı
27 Ağustos 2021 12:35		 Evlenince sigarayı bırakırım deyip bırakmayan eş kusurlu bulundu
27 Ağustos 2021 12:18
272 TL'lik yemek ücreti müdür yardımcısını yaktı!
27 Ağustos 2021 10:42		 Yargıtay cinsel içerikli mesajları delil saydı, kocayı haksız buldu
27 Ağustos 2021 08:12
AYM, hükümlü generallerin infaz durdurma talebini reddetti
27 Ağustos 2021 07:15		 Yargıtay yeni binasına taşındı
26 Ağustos 2021 18:30
Siber dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli serbest bırakıldı
26 Ağustos 2021 17:30		 Yargıtay Başkanı: Sosyal medya ile ilgili yasal düzenleme yapılmalı
26 Ağustos 2021 16:19
Başörtülü akademisyene saldırın zanlının tutukluluğu devam edecek
26 Ağustos 2021 13:51		 AYM: Yaptığı haber nedeniyle ceza alan gazetecinin hakkı ihlal edildi
26 Ağustos 2021 11:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:57 - Komşusu kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti20:54 - İstanbul aşı haritasında mavi renge döndü20:47 - Erdoğan: Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu20:43 - Polisin operasyonlarda vazgeçilmezi: Jammer timi20:33 - Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 18 yıl hapis istemi20:25 - Eskişehir'de 5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı!
20:15 - O ilde termometreler 42 dereceyi gösterdi!20:04 - Ankara'da 30 Ağustos'ta bu yollar araç trafiğine kapatılacak19:53 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:48 - Kılıçdaroğlu: Yangınlarda bir dayanışma kültürü sergilendi19:37 - Ömer Köse'nin eşi FETÖ'den tutuklandı19:34 - Pentagon: Afganistan'da ikinci bir patlama olduğuna inanmıyoruz
19:23 - Aynı aileden aşı olmayan üç kişi, koronavirüse yenildi19:17 - 'Staj kaydına gidiyorum' diye evden çıkan Merve'den haber alınamıyor19:11 - Cristiano Ronaldo yeniden Manchester United'da19:06 - Bakan Özer'den ilk resmi ziyaretinde '6 Eylül' açıklaması18:55 - Türk F-16 savaş uçakları Polonya semalarında NATO sınırlarını koruyor
18:45 - Fırsatçılar bu kez de kiralık ev arayanları hedef aldı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Ceyhan'dan her şeyi tersine çevirecek açıklama
600 bin TL'ye makam aracı alan başkan... Şahin alacak halimiz yok ya
MEB'den 'pedagojik formasyon' kararı
Tatil için Antalya'ya giden aileden 5 kişi kazada hayatını kaybetti
Kovid'den ölen doktor, 'hastalık yok, aşı emperyalist oyun' demiş
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama
Sözleşmelilere kadroda ilk toplantı tarihi belli oldu!
Memurların 5434 veya 5510 sayılı kanunlara tabi olmasını belirleyen kritik dönemler
Danıştay, rüşvet alan orman muhafaza memurunun ihracını onadı
Ekonomistlere göre Ağustos'ta enflasyon artacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
senin yolun yol değil 1
her gün onbin adım 4
entry budamak 2
simetri 4
aptal numarası yapmak 1
köpeğe kaynar su döken güvenlik görevlisi 2
Aşık olunca yapılan tuhaflıklar 1
yıllar sonra buraya bakmak 1
Uykuya dalmadan önce,uyandıktan hemen sonra ilk akla gelen 1
uzayda kaybolmak 2
SON İLANLAR
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam