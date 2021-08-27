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Polisin operasyonlarda vazgeçilmezi: Jammer timi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda 'Jammer' ekibi kritik rol üstleniyor. Jammer ekibi, 1 Mayıs 2021'de göreve başladı. Ekipte en çok ASELSAN'ın geliştirdiği sırt tipi sinyal karıştırıcıları taşıyan polisler dikkat çekiyor. İstanbul emniyetinin çeşitli birimlerinde 50 sırt tipi sinyal karıştırıcı bulunuyor.
27 Ağustos 2021 20:43
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Polisin operasyonlarda vazgeçilmezi: Jammer timi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda dikkat çeken sırt tipi sinyal karıştırıcının kullanılma amacı ortaya çıktı. Sırt tipi sinyal karıştırıcı eğitmeni ve operatörü polis memuru Anıl Darçin, "Siber Büro ile ortak bir operasyona katıldık. Cihazımız sayesinde karşı hedef grubun iletişimi koparttık ve bu sayede eş zamanlı operasyonda birbirleri ile iletişim kurup cihazlarını imha etmelerine engel olduk" dedi.

Operasyonlarda ve toplumsal olaylarda kullanılan sinyal karıştırıcı (Jammer) çeşitleri, araç veya ve minibüslere kurulan düzenekler ile kullanılıyordu. İstanbul Emniyeti tarafından 1 Mayıs 2021 itibariyle sinyal karıştırıcılar toplumsal olaylarda ve operasyonlarda sırt tipi olarak kullanılmaya başlandı. ASELSAN'ın geliştirdiği sırt tipi sinyal karıştırıcıları, 'Jammer timi' kullanıyor.

Sırt tipi sinyal karıştırıcı Milkar, en son hafta başı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Forex piyasası dolandırıcılığı operasyonunda kullanılarak dikkatleri üzerine çekti. Operasyonda cihazın, özellikle kanıt niteliğinde sayılabilecek dijital materyallerin yok edilmemesi, şüphelilerin birbiri ile teknolojik ürünler vasıtasıyla haberleşmemesi için kullanıldığı öğrenildi. Radyo frekansları ile uzaktan kumandalı materyallerin sinyallerini karıştırmasına sebep olan sinyal karıştırıcılar toplumsal olaylarda emniyet güçlerine ait personelin can güvenliğini tehlikeye atacak tehdit unsurlarına karşı da kullanılıyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde 8'i çevik kuvvet ekiplerinde olmak üzere yaklaşık 50 tane sırt tipi sinyal karıştırıcı bulunuyor. Yaklaşık iki dakikalık bir kurulum gerektiren sırt tipi sinyal karıştırıcı özel bir ekipman giyilerek kullanılıyor.

"KARŞI HEDEFİN İLETİŞİM KOPUKLUĞUNU SAĞLAMAK İÇİN DE KULLANILIYOR"

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği sırt tipi sinyal karıştırıcı eğitmeni ve operatörü polis memuru Anıl Darçin, "Arkamızda gözüken sırtı tipi sinyal karıştırıcı, ASELSAN tarafından yüzde yüz yerli üretilmiş olan milli karıştırma cihazımız. Kullanım amacı oluşabilecek herhangi bir uzaktan kumandalı, radyo frekansı ile kontrollü tehdit unsuruna karşı personellerimizin can güvenliğini sağlamak veya hedef unsurun iletişim kopukluğunu sağlamak için üretilmiş ve aktif olarak kullanılan bir cihazdır" dedi.

"KESİNLİKLE RADYASYON YAYMIYOR, RADYO FREKANSI İLE KONTROL EDİLİYOR"

Darçin "Polis olmaya hak kazanmış, görevde fiilen çalışan tüm personellerimiz bu kursu, istekleri ölçüsüyle alabiliyor. Eğitimler; cihazın teknik özellikleri, kurulumu, bakımı, tehdit unsurunun ne olduğu, ne gibi durumlarda bu cihazın kullanıldığı, acil durumlarda ne yapılması gerektiği gibi konuları kapsıyor. Cihazın ağırlığı tam donanımlıyken 10 kilo 450 gram gelmekte. Cihaz kesinlikle radyasyon yaymıyor. Radyo frekansı ile kontrol ediliyor. Cihazın uzun süreli kullanımında radyo dalgasına maruz kaldığımız için; hem vücut ısısında artma, kan dolaşımında hızlanma gerçekleşiyor, kullanan operatör için baş ağrısına sebep oluyor, kalıcı bir hasar bırakmıyor. Cihazda iki adet batarya var tam güç kullanımda toplamda üç saat aktif kullanılıyor" diye konuştu.

"AKLINIZA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ ELEKTRONİK CİHAZIN İLETİŞİMİNİ KESİYOR"

Darçin "Kullanım amacı, çok amaçlı toplumsal olaylarda yoğun görevlendirmelerde çevik kuvvet unsurumuzun veya diğer polis memurlarımızın yoğun olarak görevlendirildiği maçlarda, toplumsal olaylarda, gizli operasyonlarda aktif olarak kullanıyoruz. Öncelikle personelimizin güvenliği sonrasında da hedef grubun iletişimi kopartmak için kullanılıyor. İstanbul'da ilk aktif görevi 1 Mayıs'ta oldu. Geçtiğimiz günlerde Siber Büro ile ortak bir operasyona katıldık. Cihazımız sayesinde karşı hedef grubun iletişimi koparttık ve bu sayede eş zamanlı operasyonda birbirleri ile iletişim kurup cihazlarını imha etmelerine engel olduk. Uzaktan kontrol edilen her türlü cihazın sinyalini kesiyor. Evde kullanılan Wi-Fi'den tutun uzaktan kumandalı oyuncaklara ve telsizlere kadar aklınıza gelen her türlü elektronik cihazın iletişimini kesiyor" dedi.

DHA
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