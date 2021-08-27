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Tartıştığı ağabeyini demir çubukla öldürdü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan kavgada demir çubukla başına vurduğu ağabeyini öldüren kişi gözaltına alındı.
|27 Ağustos 2021 21:10
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Yeşilyayla Mahallesi'nde ikamet eden Alaaddin İ, aralarındaki miras meselesi nedeniyle kardeşi Eyfer İ. ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda Eyfer İ, ağabeyinin başına demir çubukla vurdu.
İhbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, Alaaddin İ'nin olay yerinde öldüğünü tespit etti.
Eyfer İ, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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