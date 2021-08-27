Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi
|27 Ağustos 2021 21:18
|+Aa- Yazdır
Kaza, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi
Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Abdullah İ. yönetimindeki 42 AAU 056 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada,
3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında sözleşmeli er olan sürücü Abdullah İ. ve meslektaşları
Mehmet Ö. ile Talha Andaç yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen
ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Yaralılardan Talha
Andaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Talha Andaç'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Talha Andaç'ın cenazesi daha sonra yakınları tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Karaman'ın Çoğlu köyüne götürüldü. Andaç için Çoğlu Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Andaç'ın ailesi, yakınları ile AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Andaç'ın cenazesi dualarla köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İkinci el eşya piyasası hareketlendi
27 Ağustos 2021 22:20
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
27 Ağustos 2021 19:53
|Aynı aileden aşı olmayan üç kişi, koronavirüse yenildi
27 Ağustos 2021 19:23
|Türkiye'de bu alanda ölümler yarı yarıya düştü
27 Ağustos 2021 17:06
|Trenin altında kalmaktan son anda kurtulan Dursun Arslan, o anları anlattı:
27 Ağustos 2021 14:58
|Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığını iki günde 30 bin kişi ziyaret etti
27 Ağustos 2021 14:55
|Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi
27 Ağustos 2021 11:21
|O ilde, koronavirüs yoğun bakım hastası yüzde bin 50 arttı
27 Ağustos 2021 11:04
|Sağlık Bakanı Koca, aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı
27 Ağustos 2021 11:00
|Yatma şeklindeki hata bazı hastalıklara zemin hazırlıyor
27 Ağustos 2021 10:46