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Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturma dosyası kapsamında bazı illerin savcılıkları ve kolluk kuvvetlerine talimat yazısı gönderildi.
27 Ağustos 2021 21:36
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Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme

Kentte 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda kayıp Doku'nun soruşturmasıyla ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzincan, Bingöl, Elazığ ve Erzurum gibi çevre illerin cumhuriyet savcılıkları ve kolluk birimlerine talimat yazısı gönderdi.

Başsavcılık, yürütülmekte olan soruşturmaya esas olarak, 5 Ocak 2020'den itibaren savcılıklar ve kolluk birimlerinden kimliği tespit edilemeyen buluntu kadın cesedi ile ilgili soruşturma kaydı ve müracaatın bulunup bulunmadığı evraklarını ivedi bir şekilde talep etti.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama çalışması başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara son verilmişti.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılmasına karar verilerek su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos 2020'de 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan da sonuç alınamaması üzerine aramalar 18 Ağustos 2020'de tamamlanmıştı.

Gülistan Doku'nun bulunması için 15 Ekim 2020'de yeniden başlatılan arama çalışmaları ise tüm çabalara rağmen genç kıza ulaşılamaması üzerine bir süre önce tamamlanmıştı.
Anadolu Ajansı
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