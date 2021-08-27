Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme
|27 Ağustos 2021 21:36
|+Aa- Yazdır
Kentte 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda kayıp Doku'nun soruşturmasıyla ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzincan, Bingöl, Elazığ ve Erzurum gibi çevre illerin cumhuriyet savcılıkları ve kolluk birimlerine talimat yazısı gönderdi.
Başsavcılık, yürütülmekte olan soruşturmaya esas olarak, 5 Ocak 2020'den itibaren savcılıklar ve kolluk birimlerinden kimliği tespit edilemeyen buluntu kadın cesedi ile ilgili soruşturma kaydı ve müracaatın bulunup bulunmadığı evraklarını ivedi bir şekilde talep etti.
- Olay
Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama çalışması başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara son verilmişti.
Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılmasına karar verilerek su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos 2020'de 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan da sonuç alınamaması üzerine aramalar 18 Ağustos 2020'de tamamlanmıştı.
Gülistan Doku'nun bulunması için 15 Ekim 2020'de yeniden başlatılan arama çalışmaları ise tüm çabalara rağmen genç kıza ulaşılamaması üzerine bir süre önce tamamlanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 18 yıl hapis istemi
27 Ağustos 2021 20:33
|Savcıya takipsizlik verildi, doktora 'hakaret'ten dava açıldı
27 Ağustos 2021 12:35
|Evlenince sigarayı bırakırım deyip bırakmayan eş kusurlu bulundu
27 Ağustos 2021 12:18
|272 TL'lik yemek ücreti müdür yardımcısını yaktı!
27 Ağustos 2021 10:42
|Yargıtay cinsel içerikli mesajları delil saydı, kocayı haksız buldu
27 Ağustos 2021 08:12
|AYM, hükümlü generallerin infaz durdurma talebini reddetti
27 Ağustos 2021 07:15
|Yargıtay yeni binasına taşındı
26 Ağustos 2021 18:30
|Siber dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli serbest bırakıldı
26 Ağustos 2021 17:30
|Yargıtay Başkanı: Sosyal medya ile ilgili yasal düzenleme yapılmalı
26 Ağustos 2021 16:19
|Başörtülü akademisyene saldırın zanlının tutukluluğu devam edecek
26 Ağustos 2021 13:51