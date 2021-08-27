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İkinci el eşya piyasası hareketlendi

Üniversiteler yüz yüze eğitime hazırlanıyor. Salgın sebebiyle öğrenim gördükleri illerde evlerini boşaltan öğrenciler, yeniden ev kurma telaşında. Bütçelerine uygun ev kiralayabilen öğrencilerin ilk durağı ikinci el eşya satan spotçular.
27 Ağustos 2021 22:20
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İkinci el eşya piyasası hareketlendi

Salgın nedeniyle evlerini kapatıp memleketlerine dönen üniversite öğrencileri, yüz yüze eğitim kararıyla yeniden ev kurma telaşına girdi.

Beyaz eşyalar, mobilyalar vitrinlerde... 1,5 yılı durgun geçiren ikinci el eşya satıcıları, öğrencilerle hareketlenmeye başladı.

İkinci el eşya alırken dikkat edilmesi gerekenler

Fiyatlar bir önceki yıla göre biraz daha artmış. Örneğin bir öğrenci buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi almak istiyorsa 3 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Mobilya ve diğer eşya ile bu rakam katlanarak artıyor.

İkinci el eşya alırken dikkat edilmesi gerekenler var. İkinci el eşya alırken garantili ürünlerin ya da garanti veren esnafın tercih edilmesi ve montajın da yetkili servise yaptırılması tavsiye ediliyor.
TRT
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