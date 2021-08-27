https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AFAD, Gerze'deki yardım dağıtımına ilişkin iddiaları yalanladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz'de başlayan aşırı yağışlar sonucunda Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan edilen Sinop'un Gerze ilçesinde yardımların "seçilmiş" kişilere dağıtıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
27 Ağustos 2021 22:32
+Aa- Yazdır
AFAD, Gerze'deki yardım dağıtımına ilişkin iddiaları yalanladı

AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, "11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz'de başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop illerimizde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Yaşanan sel, su baskını ve heyelan afetleri sonucunda, Kastamonu'nun Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeyin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri; Sinop'un Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Bartın'un Ulus ilçesi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bugün bazı medya kuruluşlarında yer alan yardımların Gerze'de 'seçilmiş' kişilere dağıtıldığına ilişkin mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Bugüne kadar ülkemizin dört bir köşesinden hayırsever vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın bölgeye gönderdiği 3.460.347 kalem ürünün (gıda kolisi, su, bebek bezi vb.) Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) aracılığıyla girişi yapılmıştır. Gelen yardımlar, Bozkurt ilçesi ile birlikte, selden etkilenen ve Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Gerze gibi diğer ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerine, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu'nun koordinasyonunda, herhangi bir ayrım yapılmadan dağıtılmaktadır. Gerçeği yansıtmayan ve herhangi bir dayanağı olmadan yayımlanan bu tarz haberler, bölgede yaraların sarılması için günlerdir vefakarca görev yapan yardım görevlilerini üzdüğünü ve çalışmalara destek yerine köstek olduğunu hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul aşı haritasında mavi renge döndü
27 Ağustos 2021 22:13		 Ankara'da 30 Ağustos'ta bu yollar araç trafiğine kapatılacak
27 Ağustos 2021 20:04
Aşı karşıtı diş hekimine 5 ay meslekten men
27 Ağustos 2021 16:54		 İstanbul'da, 30 Nisan'dan önceki su borçları, taksitle ödenebilecek
27 Ağustos 2021 15:24
Gaziantep'e Adli Tıp Grup Başkanlığı açıldı
27 Ağustos 2021 15:20		 PCR testi zorunlu olunca aşıya rağbet arttı
27 Ağustos 2021 15:01
Tarım Bakanlığı tarımsal Ar-Ge projelerine 30 milyon lira destek verecek
27 Ağustos 2021 14:49		 'Afganistan'a 2004'ten bu yana yoğun bir destek programı uyguluyoruz'
27 Ağustos 2021 13:47
İBB'ye başvuran 5 bin şoför adayının uyuşturucu testi pozitif çıktı
27 Ağustos 2021 12:41		 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine servis genelgesi
27 Ağustos 2021 12:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:01 - 28 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:42 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:38 - 'Önümüzdeki 2 hafta çok sıcak olabilir, sonrası aşırı yağış'23:29 - MEB Personel Genel Müdürü, 2. defa nakil isteyenleri kabul etti22:59 - Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı ile 'Afganistan'ı görüştü22:56 - Hacamat ve sülük tedavisi gören kadın soluğu hastanede aldı
22:46 - OGM: Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamı kontrol altında22:37 - Gençlik Bakanlığı tayin isteyen memurları mağdur etti22:35 - Kahramanmaraş'ta feci kaza: 4 ölü, 1 ağır yaralı22:32 - AFAD, Gerze'deki yardım dağıtımına ilişkin iddiaları yalanladı22:20 - İkinci el eşya piyasası hareketlendi22:13 - İstanbul aşı haritasında mavi renge döndü
22:07 - Adnan Menderes Üniversitesi'nde, yüz yüze eğitim tarihi belli oldu22:01 - Tunceli'de 3 ayrı yangından ikisi kontrol altına alındı21:52 - Yorgun mermiyle ölen Emir'in ailesinden katile çağrı: Teslim ol21:38 - Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı21:36 - Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme
21:28 - Afganistan'daki TSK personelinin tahliyeleri tamamlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üç gün tatil 1
akıl çağı 2
uzayda kaybolmak 2
Hangi çizgi film karakterisin 2
haşlanmış patates 2
biontech sonra sinovac'ın yapılması 2
Uykuya dalmadan önce,uyandıktan hemen sonra ilk akla gelen 1
koalisyon 1
portakallı ördek 1
Sezen Aksu 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 9 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 10 İşçi Alacak
Çanakkale Umurbey Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam